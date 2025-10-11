El regreso más inesperado terminó en oro

La frustración de entrenar duro, invertir dinero propio y no ver los resultados la había llevado a cambiar de disciplina. El pádel apareció como refugio y como nueva motivación. Allí encontró otro ambiente, distinto al de la paleta -según comenta-, y una forma de volver a disfrutar sin la presión de sentirse relegada. “Fueron muchos años de sacrificio y veía que la decisión final no siempre pasaba por el rendimiento. Llegó un momento en que dije que no tenía sentido seguir”, reconoció Frías. La relación con la dirigencia y la falta de apoyo económico fueron determinantes. Los viajes, en su mayoría, se costeaban con dinero propio y solo en contadas ocasiones recibían ayuda mínima. “Si tuviéramos un respaldo real, sería otra cosa. Pero nunca fue así. Por eso me cansé”, añadió.