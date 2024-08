Es tucumana, bicampeona panamericana y distribuye su tiempo entre la maternidad y el alto rendimiento

-Voy a tener 37 años, no voy a estar tan vieja, ¿no? Todo depende de la intensidad de mis trabajos físicos y que no tenga ninguna lesión. Gracias a Dios en mi carrera deportiva no he tenido nunca una lesión que me haya detenido mucho tiempo. La verdad, en ese sentido, estoy muy agradecida, soy una bendecida.