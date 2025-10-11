Presentan cuatro proyectos de alivio fiscal y simplificación para Pymes en la capital

Con el objetivo de llevar alivio fiscal y simplificar los trámites de las pequeñas y medianas empresas de San Miguel de Tucumán, los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos presentaron cuatro proyectos de ordenanza. "No se puede mirar al costado desde ningún ámbito. Desde el municipal, entendemos que estas iniciativas serían un buen comienzo para empezar a tener Pymes fuertes, consolidadas, que crezcan. Por supuesto, lo mismo debe ocurrir en el plano provincial y en el nacional. Hoy tenemos emprendedores que han invertido en Tucumán, que tienen un negocio con cuatro o cinco empleados, y que tienen la soga al cuello por la presión fiscal", señalaron los ediles.
El primer proyecto crea un Régimen de Incentivos para la Formalización y el Cumplimiento Fiscal, ofreciendo exenciones temporales del Tributo Económico Municipal (TEM) y el Impuesto a la Publicidad para nuevos contribuyentes y descuentos para los contribuyentes responsables. El segundo es una iniciativa que busca adherir a la ley provincial de incentivos, con el objetivo de que se otorguen exenciones y reducciones en tributos clave para fomentar grandes inversiones y la creación de empleo. El tercer proyecto establece una alícuota del cero por ciento (0%) en el TEM para los prestadores de servicios de discapacidad por un período de 180 días, como medida de alivio ante la crisis económica del sector. Y el último, propone el Nomenclador Único de Tributos Municipales (NUTM), para centralizar, estandarizar y publicar de manera accesible toda la información sobre impuestos de manera clara y simple.
"Estos proyectos nacen de las reuniones que hemos tenido junto a los candidatos de Unidos por Tucumán, Roberto Sánchez, Micaela Viña y Milagros Céliz con emprendedores de la provincia que no la están pasando bien. Las Pymes son el sector que más trabajo registrado crea en Argentina pero este contexto de presión fiscal, están en crisis. Lo hemos escuchado de ellos mismos. Por otro lado, en uno de los proyectos también añadimos a un sector vulnerable que no la está pasando bien, como es el de la discapacidad. Entendemos que el municipio puede aportar su granito de arena para hacerle la vida más fácil a todos ellos", expresó Canelada.
Por su parte, Cobos se esperanzó en que estos proyectos serán tratados porque algunos de ellos fueron impulsados en la Legislatura por el oficialismo provincial. "Todo esto tiene el objetivo de acompañar a estos sectores que vienen invirtiendo en la ciudad, que generan trabajo a través de sus actividades comerciales. Una de las frases que nos decían los comerciantes en la última reunión es que no hay gente en la calle, que les está costando que ingresen los clientes a los negocios, porque en este momento se cuida mucho el bolsillo y eso lo sufren algunos sectores más que otro. En este contexto, no se puede sumar la asfixia por parte del estado a través de la cuestión impositiva".