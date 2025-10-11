Redescubren en Chubut a la "rata vizcacha", un roedor único en el mundo que se creía extinto

La especie había sido descubierta en 2008, cerca de El Escorial, al norte de Chubut, y en 2014 fue bautizada popularmente como “la rata vizcacha de Kirchner”, en referencia a la política científica de aquellos años. Hasta entonces, solo se conocían restos fósiles y arqueológicos de ejemplares que databan de hasta 5.000 años atrás. Su hallazgo en vida fue considerado un hecho biológico sin precedentes, pero desde entonces no había vuelto a ser vista.