Redescubren en Chubut a la "rata vizcacha", un roedor único en el mundo que se creía extinto

Una historia de esperanza para la ciencia y la conservación de la fauna patagónica acaba de escribirse en el corazón de Chubut. Después de 15 años sin registros, dos biólogos argentinos redescubrieron a la “rata vizcacha de los salitrales”, un enigmático roedor que se creía extinto y que solo habita en esa región del país.
El hallazgo, ocurrido en el valle del Arroyo Perdido, en el centro de la provincia, fue posible gracias al trabajo del biólogo francés Morgan Pendaries, becario del Conicet y miembro de la Fundación Macá Tobiano, junto con su colega Maximiliano Minuet. Durante una expedición de 15 días, ambos científicos instalaron cámaras trampa en la zona y lograron captar imágenes del pequeño mamífero en su hábitat natural.
“Al tercer día, apareció. La reconocimos por la cola larga que termina con forma de pincel. A la vez, encontramos varias madrigueras”, contó Pendaries al diario Río Negro.
La especie había sido descubierta en 2008, cerca de El Escorial, al norte de Chubut, y en 2014 fue bautizada popularmente como “la rata vizcacha de Kirchner”, en referencia a la política científica de aquellos años. Hasta entonces, solo se conocían restos fósiles y arqueológicos de ejemplares que databan de hasta 5.000 años atrás. Su hallazgo en vida fue considerado un hecho biológico sin precedentes, pero desde entonces no había vuelto a ser vista.
Un roedor fuera de serie
Según Pendaries, la rata vizcacha es “una especie extraordinaria desde el punto de vista fisiológico”. Está adaptada a ambientes extremadamente áridos y salitrosos, posee riñones altamente eficientes para eliminar el exceso de sal y pelos especiales en la boca que le permiten “cepillar” las hojas antes de comerlas.
De aspecto discreto, mide aproximadamente lo que una mano humana, tiene pelaje gris con el vientre blanco y una cola que termina en forma de pincel. Pero su rasgo más asombroso está en su genética: es el mamífero con más cromosomas del planeta -102 en total-, más del doble que los seres humanos. “El espermatozoide es más grande y contiene más información para transmitir”, explicó el investigador.
Un hábitat bajo presión
Durante la expedición, los científicos recorrieron la zona entre Paso Darwin y El Escorial, el único lugar donde había registros previos del roedor. Las cámaras captaron su movimiento al tercer día, junto con madrigueras activas que confirmarían la existencia de una pequeña población.
Sin embargo, al explorar otros sectores del valle del río Chubut, los especialistas no hallaron nuevos indicios. Pendaries advirtió que la presencia de ganado ha deteriorado el ecosistema: “Estos animales compactan el suelo y destruyen las madrigueras. En ese sector se extinguieron”, lamentó.
Además, el biólogo alertó sobre una nueva amenaza: un proyecto minero de uranio que podría afectar la zona. “Si eso ocurre, directamente la perdemos”, subrayó.
Una especie única en el planeta
La rata vizcacha de Chubut forma parte de un grupo muy reducido de roedores sudamericanos de alta especialización ecológica. Solo existen tres especies similares en todo el país, distribuidas entre Catamarca, La Rioja, Neuquén y Chubut, pero la población austral es la única de su tipo en el mundo.
“Había mucha incertidumbre. Nos parecía difícil encontrarla con tanto ganado en la zona. Además, su distribución es muy acotada. Fue una suerte hallarla, porque si desaparece, la perdemos para siempre”, destacó Pendaries.
El redescubrimiento no solo devuelve la esperanza de conservarla, sino que permitió registrar por primera vez comportamientos inéditos, como su habilidad para trepar. Las imágenes y datos obtenidos se integrarán a una base científica que busca asegurar la protección de una de las especies más singulares del planeta.