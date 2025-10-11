Sorprendió a un ladrón cuando intentaba robarle la rueda de auxilio del auto y lo redujo

De acuerdo con la acusación formulada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II -a cargo de la fiscal Susana Cordisco y representada en la audiencia por la auxiliar de fiscal Lourdes Correa-, el acusado, junto con un cómplice aún no identificado, llegó al lugar a bordo de un Fiat Uno. Luego de acordar roles, el sospechoso utilizó una herramienta tipo “punta en T”, conocida como “chupete”, para forzar la cerradura del lado del conductor de un Toyota Corolla que estaba estacionado en la vía pública.