Sorprendió a un ladrón cuando intentaba robarle la rueda de auxilio del auto y lo redujo

Un delincuente que intentaba robar un auto fue reducido por el dueño del vehículo. Sucedió el jueves por la mañana en Don Bosco al 1.500.
De acuerdo con la acusación formulada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II -a cargo de la fiscal Susana Cordisco y representada en la audiencia por la auxiliar de fiscal Lourdes Correa-, el acusado, junto con un cómplice aún no identificado, llegó al lugar a bordo de un Fiat Uno. Luego de acordar roles, el sospechoso utilizó una herramienta tipo “punta en T”, conocida como “chupete”, para forzar la cerradura del lado del conductor de un Toyota Corolla que estaba estacionado en la vía pública.
Tras violentar la puerta, el sujeto abrió el baúl del vehículo y se apoderó ilegítimamente de una rueda de auxilio, una llave cruz y un gato hidráulico. En ese momento, fue sorprendido por el propietario del auto, quien se encontraba cerca y advirtió lo que ocurría.
Al verse descubierto, el delincuente intentó agredir a la víctima con la punta y la amenazó gritándole: “Los voy a matar, hijo de p…”. Sin embargo, el hombre logró reducirlo con la ayuda de otro ciudadano, mientras que el cómplice escapó en el Fiat Uno con los elementos sustraídos.
Durante la audiencia, la Fiscalía formuló cargos contra el detenido por el delito de robo con arma en calidad de coautor y solicitó medidas de coerción de máxima intensidad. El juez interviniente hizo lugar al pedido y dictó la prisión preventiva por el término de 40 días, mientras continúa la investigación para identificar al segundo involucrado.