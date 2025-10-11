Secciones
Seguridad

Sorprendió a un ladrón cuando intentaba robarle la rueda de auxilio del auto y lo redujo

Al verse descubierto, el delincuente intentó agredir a la víctima con la punta y la amenazó.

Sorprendió a un ladrón cuando intentaba robarle la rueda de auxilio del auto y lo redujo
Hace 2 Hs

Un delincuente que intentaba robar un auto fue reducido por el dueño del vehículo. Sucedió el jueves por la mañana en Don Bosco al 1.500.

De acuerdo con la acusación formulada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II -a cargo de la fiscal Susana Cordisco y representada en la audiencia por la auxiliar de fiscal Lourdes Correa-, el acusado, junto con un cómplice aún no identificado, llegó al lugar a bordo de un Fiat Uno. Luego de acordar roles, el sospechoso utilizó una herramienta tipo “punta en T”, conocida como “chupete”, para forzar la cerradura del lado del conductor de un Toyota Corolla que estaba estacionado en la vía pública.

Tras violentar la puerta, el sujeto abrió el baúl del vehículo y se apoderó ilegítimamente de una rueda de auxilio, una llave cruz y un gato hidráulico. En ese momento, fue sorprendido por el propietario del auto, quien se encontraba cerca y advirtió lo que ocurría.

Al verse descubierto, el delincuente intentó agredir a la víctima con la punta y la amenazó gritándole: “Los voy a matar, hijo de p…”. Sin embargo, el hombre logró reducirlo con la ayuda de otro ciudadano, mientras que el cómplice escapó en el Fiat Uno con los elementos sustraídos.

Durante la audiencia, la Fiscalía formuló cargos contra el detenido por el delito de robo con arma en calidad de coautor y solicitó medidas de coerción de máxima intensidad. El juez interviniente hizo lugar al pedido y dictó la prisión preventiva por el término de 40 días, mientras continúa la investigación para identificar al segundo involucrado.

Temas Susana Cordisco
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán
1

Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán

El posteo de Alberto Fernández contra Milei: “Querida Argentina, lamento que su presidente sea un idiota”
2

El posteo de Alberto Fernández contra Milei: “Querida Argentina, lamento que su presidente sea un idiota”

Incendios en campos provocaron una muerte y el cierre del aeropuerto
3

Incendios en campos provocaron una muerte y el cierre del aeropuerto

Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa, el “sostén del grupo”, según el juez
4

Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa, el “sostén del grupo”, según el juez

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano
5

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano

La Hoya: y pensar que allí debía estar el estadio mundialista...
6

La Hoya: y pensar que allí debía estar el estadio mundialista...

Más Noticias
El posteo de Alberto Fernández contra Milei: “Querida Argentina, lamento que su presidente sea un idiota”

El posteo de Alberto Fernández contra Milei: “Querida Argentina, lamento que su presidente sea un idiota”

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán

Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán

Incendios en campos provocaron una muerte y el cierre del aeropuerto

Incendios en campos provocaron una muerte y el cierre del aeropuerto

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa, el “sostén del grupo”, según el juez

Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa, el “sostén del grupo”, según el juez

¿Recrudece la pelea entre Los Gardelitos y el clan Ale?

¿Recrudece la pelea entre Los Gardelitos y el clan Ale?

Comentarios