Tras los problemas por los incendios, ¿cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo y qué pasa con los vuelos?

El aeropuerto Benjamín Matienzo, que ayer se vio obligado a suspender sus operaciones durante varias horas debido al avance de las llamas por la quema de pastizales y cañaverales en zonas aledañas, retomó este sábado su funcionamiento con total normalidad.
Ayer, la falta de visibilidad provocada por el humo obligó a cancelar dos vuelos, ya que tanto el despegue como el arribo requieren un mínimo de visibilidad para garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación.
Sin embargo, la situación es totalmente diferente este sábado. Según la página oficial de Aeropuertos Argentina, los vuelos programados para la mañana despegaron sin inconvenientes, mientras que los previstos para la tarde y la noche figuran en horario. Además, los vuelos provenientes de Buenos Aires están llegando con normalidad, confirmando que la operación aérea se ha normalizado.
Incendios en campos provocaron el cierre del aeropuerto
Ayer, en la zona del aeropuerto Benjamín Aráoz se vivieron horas de tensión porque quedó rodeado por las llamas que se generaron en los campos que están en ese lugar. Además de cerrar la aeroestación, las fuerzas de seguridad tuvieron que tomar medidas extremas para evitar que el fuego tomara los hangares donde se encuentran los aviones de la provincia y de particulares.
El siniestro se desató cerca de las 14 en un campo cercano al Benjamín Matienzo. “Por las condiciones climáticas y el viento, las llamas fueron multiplicándose hacia los otros campos. Efectivos de las fuerzas federales comenzaron a trabajar, pero tuvieron que pedir refuerzos porque fueron sobrepasados”, explicó el comisario Carlos Ruiz.
En total fueron ocho las dotaciones de bomberos y un helicóptero hidrante que lucharon durante horas contra el fuego. En un primer momento corrió la versión de que se había incendiado un hangar, pero esa versión fue desmentida por fuentes policiales. Sí se supo que, por precaución, se retiraron las naves que estaban cercanas a los lugares en los que las llamas parecían ser incontrolables.