Tras los problemas por los incendios, ¿cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo y qué pasa con los vuelos?

En total fueron ocho las dotaciones de bomberos y un helicóptero hidrante que lucharon durante horas contra el fuego. En un primer momento corrió la versión de que se había incendiado un hangar, pero esa versión fue desmentida por fuentes policiales. Sí se supo que, por precaución, se retiraron las naves que estaban cercanas a los lugares en los que las llamas parecían ser incontrolables.