Almuerzo sin harinas: rolls de berenjena con relleno cremoso de pollo y mozzarella

En el proceso de refinamiento de las harinas –las más perjudiciales para el organismo– se excluyen los nutrientes naturales de este alimento. Diferentes estudios determinaron que las harinas refinadas son perjudiciales para la salud y pueden generar dependencia en el consumo. Por eso una dieta libre de este ingrediente puede ayudar a adelgazar, sentir menos apetito, regular los triglicéridos, equilibrar los niveles de glucosa y mejorar la salud cardiovascular.