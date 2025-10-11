Almuerzo sin harinas: rolls de berenjena con relleno cremoso de pollo y mozzarella

Muchas personas que buscan sentirse mejor y cuidar su salud mediante una alimentación sana, se plantean dejar las harinas. Pero suele aparecer una dificultad: aprender a cocinar sin harinas. Aunque muchos consideran que es difícil saber cuáles son las opciones, hay una infinidad de recetas sin harinas que son saludables y cuentan con otros nutrientes y sustitutos de los beneficios que puede ofrecer la harina.
En el proceso de refinamiento de las harinas –las más perjudiciales para el organismo– se excluyen los nutrientes naturales de este alimento. Diferentes estudios determinaron que las harinas refinadas son perjudiciales para la salud y pueden generar dependencia en el consumo. Por eso una dieta libre de este ingrediente puede ayudar a adelgazar, sentir menos apetito, regular los triglicéridos, equilibrar los niveles de glucosa y mejorar la salud cardiovascular.
Ingredientes para hacer rollitos de berenjena
Para preparar una porción para cuatro personas, necesitarás:
- 250 gramos de pechuga de pollo cocina y desmenuzada
- 100 gramos de mozzarella
- 2 berenjenas grandes
- 100 mililitros de crema de leche
- 1 diente de ajo picado
- 1 cucharada de queso crema
- 2 cucharadas de queso rallado reggianito o sardo
- Sal, pimienta y orégano
Preparación:
1. Cortá las berenjenas a lo largo en láminas finas (de unos 3 milímetros de ancho, aproximadamente). Salá y dejalas reposar unos 15 minutos para que suelten todo el líquido posible. Si podés dejarlas más tiempo, mejor. Luego escurrí bien para eliminar el exceso que pudiera haber quedado.
2. Dorá las láminas en una sartén con un poco de aceite de oliva hasta que estén tiernas. Reservá para continuar después con las berenjenas.
3. Mientras tanto, un bowl mezclá el pollo desmenuzado con la muzarella, la crema de leche, el ajo, el queso crema, el queso rallado y condimentos. Si querés preparar la versión vegetariana de este plato, podés reemplazar el pollo por espinacas o championes.
4. Volvé a las láminas de berenjena, colocalas sobre una bandeja ancha. Colocá encima de cada una de ellas una cucharada del relleno y enrollalas para que tomen forme. Si no se cierran solas, podés usar un palito de brochette.
5. Acomodá los rollitos en una fuente para horno aceitada y apta para horno, espolvoreá con un poco más de queso rallado y gratiná a 200 °C por 15 a 20 minutos.
6. Serví con una ensalada verde o con puré de calabaza para aprovechar al máximo su sabor.