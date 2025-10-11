Quién era Fede Dorcaz, el cantante argentino asesinado en México

Federico Dorcazberro, modelo y cantante argentino, fue asesinado en la noche del jueves de octubre tras un intento de robo cuando iba en su camioneta por Ciudad de México. La noticia de su fallecimiento trascendió un día después, conmocionando al mundo del espectáculo latino, donde Dorcaz tenía gran proyección.
El joven de 29 años fue asesinado a disparos al resistirse al robo de su auto en la Ciudad de México, donde el argentino se encontraba radicado. Dorcaz circulaba con su camioneta por la avenida Anillo Periférico, en la colonia Ampliación Daniel Garza de la localidad.
La noticia fue publicada por el portal de Instagram del ciclo de entretenimiento ¡Siéntese quien pueda! (Univisión). En el perfil compartieron una imagen de Fede en blanco y negro acompañada de un sentido mensaje. “Con profundo dolor despedimos a Fede Dorcaz. Cantante, compositor, modelo y artista, Fede nos dejó demasiado pronto, pero su talento, carisma y pasión por el arte vivirán para siempre en nuestros recuerdos y en la música que nos regaló",reza un fragmento del comunicado.
¿Quién era Fede Dorcaz?
Federico Dorcazberro tenía 29 años, nació en Mar Del Plata y era hijo único. Según relataron desde TN, a los 13 años se trasladó junto a sus padres a Palma de Mallorca, España; y hace unos años, decidió mudarse al país azteca. “He venido a radicarme en México y aquí he encontrado grandes oportunidades que me han permitido conocer a un público muy entregado. Soy feliz en esta etapa de mi vida porque he logrado muchos de mis sueños", escribió en su sitio web.
Aunque en un principio su interés estaba en el modelaje, donde al cumplir los 18 años firmó un contrato exclusivo con una agencia de modelos en Barcelona, pronto su mirada se dirigió a la música. Mudado a Los Ángeles, en Estados Unidos, grabó varios temas. Los más destacados son A su medida, Loser, Demasiado tarde y Volver a empezar.
México se convirtió en un trampolín para Dorcaz, donde pudo encontrar gran parte de su éxito, incluso llegando a las publicaciones de la reconocida revista Rollin Stone, presentado como "La estrella en ascenso lista para redefinir el pop latino global".
Su voz, carisma y presencia escénica lo convirtieron en una figura en ascenso dentro de la escena pop y del entretenimiento en México, donde consolidó su carrera colaborando con el programa Hoy y participando en festivales como el Carnaval de Campeche y los Premios Juventud. Dorcaz estaba a punto de concretar grandes proyectos, como su esperado debut en Las Estrellas Bailan en Hoy, de Televisa.