Quién era Fede Dorcaz, el cantante argentino asesinado en México

¿Quién era Fede Dorcaz?

Federico Dorcazberro tenía 29 años, nació en Mar Del Plata y era hijo único. Según relataron desde TN, a los 13 años se trasladó junto a sus padres a Palma de Mallorca, España; y hace unos años, decidió mudarse al país azteca. “He venido a radicarme en México y aquí he encontrado grandes oportunidades que me han permitido conocer a un público muy entregado. Soy feliz en esta etapa de mi vida porque he logrado muchos de mis sueños", escribió en su sitio web.