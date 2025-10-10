Un modelo y cantante argentino fue asesinado en México: investigan un ataque planificado

Al recibir el aviso de la agresión, los agentes acordonaron el área y notificaron al Ministerio Público, que inició los primeros peritajes y la recolección de evidencias balísticas. “Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del Anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”, indicó el comunicado oficial.