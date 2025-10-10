Un modelo y cantante argentino fue asesinado en México: investigan un ataque planificado

La Ciudad de México fue escenario de un brutal crimen que conmocionó a la comunidad artística internacional. Federico Dorcaz, modelo y cantante argentino oriundo de Mar del Plata, fue asesinado a tiros mientras conducía una camioneta Grand Cherokee de alquiler sobre la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.
La noticia fue confirmada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), que intervino de inmediato y activó un amplio operativo en una zona afectada por el tránsito y la constante circulación de motociclistas. Por el momento, la Justicia sostiene la hipótesis de que se trató de un ataque intencionado.
De acuerdo con los reportes oficiales de la SSC, Dorcaz fue interceptado por dos motocicletas en las que viajaban los presuntos atacantes. Los sujetos aprovecharon el tráfico del Periférico para acercarse al vehículo del argentino y abrir fuego.
El hecho ocurrió cerca de Parque Lira, una zona de alto tránsito donde, según testigos, el artista intentó escapar acelerando su camioneta, aunque fue alcanzado por los disparos. Tras descender del vehículo, colapsó junto a la camioneta y murió en el lugar, antes de que arribaran los servicios de emergencia.
Al recibir el aviso de la agresión, los agentes acordonaron el área y notificaron al Ministerio Público, que inició los primeros peritajes y la recolección de evidencias balísticas. “Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del Anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”, indicó el comunicado oficial.
Las autoridades también confirmaron que ya se analizan las cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables. Los primeros indicios sugieren que, tras el crimen, los motociclistas cruzaron un puente peatonal hacia el Bosque de Chapultepec para escapar.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) asumió la investigación bajo la figura de homicidio doloso. Aunque en un primer momento circularon versiones que apuntaban a un posible intento de robo, la línea principal de la investigación indica que el ataque fue directo y planificado.
Por ahora, el caso continúa abierto, con la recolección de testimonios, el análisis de imágenes de cámaras cercanas y la coordinación entre la SSC CDMX y la FGJCDMX.
Quién era Federico Dorcaz
Federico Dorcaz era un modelo y cantante argentino-italiano nacido en Mar del Plata, donde pasó su infancia antes de emigrar con su familia a España. A los 13 años comenzó su recorrido internacional, y a los 18 inició su carrera como modelo. Más tarde, vivió en Estados Unidos, donde dio sus primeros pasos en la música.
“Tuve la oportunidad, en Nueva York, de empezar con la música. Canto desde bien chiquito. Y ahí empezó todo”, contó en una entrevista con el medio marplatense 0223.
En 2017 lanzó su primer sencillo, “Kuliyuki”, con el que debutó oficialmente como cantante. Desde entonces, desarrolló una propuesta musical que fusionaba pop, rock y sonidos electrónicos, disponible en plataformas como Spotify.
Radicado en la capital mexicana, Dorcaz buscaba consolidar su carrera artística en Latinoamérica. En el plano personal, mantenía una relación con Mariana Ávila, actriz y bailarina mexicana reconocida por su participación en el reality “Las estrellas bailan en Hoy”.
Tras conocerse la noticia del crimen, Ávila se despidió de su pareja con un mensaje desgarrador en redes sociales: “Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”, escribió en su cuenta de X.
El asesinato de Federico Dorcaz ha generado conmoción tanto en México como en Argentina, mientras las autoridades mexicanas intentan esclarecer los motivos del crimen y dar con los responsables de un ataque que, todo indica, fue meticulosamente planeado.