Escala la guerra comercial: Donald Trump anunció un arancel adicional del 100% contra China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sacudir el tablero económico mundial al anunciar que impondrá un arancel adicional del 100% a las importaciones provenientes de China, en un nuevo capítulo de la prolongada guerra comercial entre ambas potencias.
“A partir del 1 de noviembre de 2025 (o antes, dependiendo de las medidas o cambios que adopte China), Estados Unidos impondrá un arancel del 100 % a China, además de cualquier arancel que esté pagando actualmente e impondrá controles de exportación a todo software crítico”, expresó el mandatario republicano.
El anuncio fue realizado a través de un extenso mensaje en la red Truth Social, y llega luego de que Trump acusara a China de restringir la exportación de tierras raras, materiales estratégicos para la producción de dispositivos tecnológicos.
Además, condenó la decisión del régimen chino de comunicar a distintos países una nueva normativa que limita la exportación de estos elementos.“Esto afecta a todos los países, sin excepción, y obviamente fue un plan ideado por ellos hace años. Es absolutamente inaudito en el comercio internacional y una vergüenza moral en el trato con otras naciones”, aseguró Trump, visiblemente molesto.
“Es imposible creer que China hubiera tomado semejante medida, pero lo hizo, y el resto es historia”, concluyó.
Escala la guerra comercial entre EEUU y China
El anuncio se produjo después de que el líder republicano amenazara con tomar represalias comerciales contra Beijing, al considerar “hostiles” los controles de exportación de minerales impuestos por el gobierno chino.
Trump también anticipó que no veía razones para continuar con la reunión prevista con Xi Jinping, su par chino, durante la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará en Corea del Sur entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre.
Según lo dispuesto, los nuevos aranceles elevarían los impuestos a la importación de productos chinos hasta un 130%, ubicándose apenas por debajo del 145% impuesto a comienzos de este año, antes de que ambos países acordaran una tregua temporal para avanzar en negociaciones comerciales.