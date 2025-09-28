Secciones
Mundo

China rompe récords con el puente más alto del planeta: 625 metros sobre el vacío

Quedó abierto al tránsito hoy luego de tres años de construcción.

China rompe récords con el puente más alto del planeta: 625 metros sobre el vacío
Hace 1 Hs

El puente más alto del mundo fue inaugurado este domingo en China y quedó abierto al tránsito, tras tres años de construcción. Se trata del Puente del Gran Cañón de Huajiang, que se eleva 625 metros sobre un río y un amplio desfiladero en la provincia de Guizhou, en el sur del país.

La imponente obra desplaza al Puente de Beipanjiang, también en Guizhou, que con 565 metros era hasta ahora el más alto del planeta. Imágenes aéreas difundidas por la televisión estatal mostraron a los primeros vehículos atravesando la estructura, cuyas torres de apoyo azules emergían entre las nubes.

“La apertura del Puente del Gran Cañón de Huajiang reduce el tiempo de traslado de un lado al otro de dos horas a dos minutos”, destacó Zhan Yin, jefe del Departamento de Transporte provincial, durante la ceremonia de inauguración.

China lleva décadas invirtiendo en grandes obras de infraestructura como parte de su proceso de expansión económica y urbanística. 

Según la agencia Xinhua, casi la mitad de los 100 puentes más altos del mundo están ubicados en Guizhou.

Temas China
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles
1

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles

Tienes un e-mail
2

Tienes un e-mail

Mi verdadero temor sobre la IA: el algoritmo del cuentacuentos y sus fantasmas
3

Mi verdadero temor sobre la IA: el algoritmo del cuentacuentos y sus fantasmas

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a un sexto sospechoso acusado de cavar el pozo donde enterraron a las víctimas
4

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a un sexto sospechoso acusado de cavar el pozo donde enterraron a las víctimas

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán
5

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán

Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner
6

Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner

Más Noticias
Se esperan meses de calor inusual en Argentina: ¿qué sucederá en Tucumán?

Se esperan meses de calor inusual en Argentina: ¿qué sucederá en Tucumán?

Thiago Medina mostró mejoras en su salud y Daniela Celis lo acompañó con un emotivo mensaje

Thiago Medina mostró mejoras en su salud y Daniela Celis lo acompañó con un emotivo mensaje

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a un sexto sospechoso acusado de cavar el pozo donde enterraron a las víctimas

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a un sexto sospechoso acusado de cavar el pozo donde enterraron a las víctimas

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

Tienes un e-mail

Tienes un e-mail

Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner

Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles

Comentarios