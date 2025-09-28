China rompe récords con el puente más alto del planeta: 625 metros sobre el vacío

El puente más alto del mundo fue inaugurado este domingo en China y quedó abierto al tránsito, tras tres años de construcción. Se trata del Puente del Gran Cañón de Huajiang, que se eleva 625 metros sobre un río y un amplio desfiladero en la provincia de Guizhou, en el sur del país.
La imponente obra desplaza al Puente de Beipanjiang, también en Guizhou, que con 565 metros era hasta ahora el más alto del planeta. Imágenes aéreas difundidas por la televisión estatal mostraron a los primeros vehículos atravesando la estructura, cuyas torres de apoyo azules emergían entre las nubes.
“La apertura del Puente del Gran Cañón de Huajiang reduce el tiempo de traslado de un lado al otro de dos horas a dos minutos”, destacó Zhan Yin, jefe del Departamento de Transporte provincial, durante la ceremonia de inauguración.
China lleva décadas invirtiendo en grandes obras de infraestructura como parte de su proceso de expansión económica y urbanística.
Según la agencia Xinhua, casi la mitad de los 100 puentes más altos del mundo están ubicados en Guizhou.