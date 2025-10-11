Jared Leto dijo que ama Argentina, probó el mate y su reacción se hizo viral

Argentino que se respeta, está orgulloso del mate. Por eso es habitual que ante la presencia de un extranjero –famoso o no–, los argentinos quieran introducirlo en los placeres y las tradiciones de la cultura local. Un abundante asado y un amistoso mate no pueden faltar entre las primeras presentaciones que se hacen de la gastronomía argentina y Jared Leto fue uno de los que debió enfrentar el desafío.
El actor estadounidense es una de las caras al frente de la promoción de “Tron: Ares”, la película de ciencia ficción de Disney que se estrenó esta semana en todo el mundo. En la ronda de entrevistas, a Leto le tocó dialogar con un orgulloso argentino que no solo hizo el reportaje tomando mate, sino que previó llevar uno para que el cantante degustara la infusión.
Jared Leto tomó mate y… ¿le gustó?
La reacción de Leto fue confusa. Aunque su boca dijo una cosa, una broma que hizo puso en duda toda la declaración. El actor reconoció el termo de su entrevistador, que también tenía el mate en la mano y entró de lleno a hablar de Argentina. “Me encanta tu país. Estuve en Buenos Aires. Palermos es el lugar donde me quedo cuando estoy allá”, contó, señalando el mate y dando a entender que sabía que era una bebida típica de Argentina.
Sin dudarlo, el entrevistador explicó que el mate se usaba en ocasión de diálogo, de charla, y que para esa conversación también había traído mates para que todos probaran. Lejos de invitarle de su propio mate, el entrevistador tuvo el detalle de ofrecer un mate diferente a Leto y otro a Joachim Rønning, director de la película.
Leto no dudó en aceptar la invitación: “Dame ese pequeño sorbo, amigo. Lo hagamos”. Pero enseguida dio uno de los primeros indicios de que, a lo mejor, no era tan fanático del mate como se esperaba. “Solo voy a probar un poco”, dijo mientras su interlocutor le entregaba mates puramente argentinos, es decir, amargos.
En un primer contacto con la infusión, Leto pensó unos segundos su reacción. “Está muy bueno”, dijo con toda convicción. “Si tomo un sorbo más de esto voy a necesitar hacer entrevistas por el resto de la noche, como 24 horas de entrevista”, bromeó enseguida. Es que no es la primera vez que Leto prueba el mate y por eso también sabe que muchas personas lo usan para mantenerse despiertas.
Pero todavía con su mate en la mano, en medio de los halagos, tendió la mano a su compañero de largometraje y con un tono apenas irónico le preguntó: “¿Querés probar?”. Enseguida los tres estallaron en risas y toda veneración del mate quedó anulada. Sin embargo, reconoció que estaba “bueno”. “Él tiene la de buena calidad”, dijo para cerrar.