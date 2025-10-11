Jared Leto dijo que ama Argentina, probó el mate y su reacción se hizo viral

Jared Leto tomó mate y… ¿le gustó?

La reacción de Leto fue confusa. Aunque su boca dijo una cosa, una broma que hizo puso en duda toda la declaración. El actor reconoció el termo de su entrevistador, que también tenía el mate en la mano y entró de lleno a hablar de Argentina. “Me encanta tu país. Estuve en Buenos Aires. Palermos es el lugar donde me quedo cuando estoy allá”, contó, señalando el mate y dando a entender que sabía que era una bebida típica de Argentina.