Los estrenos del cine: Tucumán renueva su cartelera

TRON: ARES

La saga, que comenzó en 1982 con Jeff Bridges y continuó en 2010 con Garrett Hedlund, regresa bajo la dirección de Garth Davis. Jared Leto protagoniza esta nueva entrega, que retoma la historia del mundo digital creado por el padre de Sam Flynn. El hijo del creador del mundo digital, sigue investigando la desaparición de su padre, enfrentándose nuevamente a un universo virtual fascinante y peligroso. La película promete acción, efectos visuales impactantes y la nostalgia de un clásico que marcó generaciones.