Los estrenos del cine: Tucumán renueva su cartelera

TRON: ARES
La saga, que comenzó en 1982 con Jeff Bridges y continuó en 2010 con Garrett Hedlund, regresa bajo la dirección de Garth Davis. Jared Leto protagoniza esta nueva entrega, que retoma la historia del mundo digital creado por el padre de Sam Flynn. El hijo del creador del mundo digital, sigue investigando la desaparición de su padre, enfrentándose nuevamente a un universo virtual fascinante y peligroso. La película promete acción, efectos visuales impactantes y la nostalgia de un clásico que marcó generaciones.
DORA: AVENTURAS MÁGICAS EN EL REINO DE LAS SIRENAS
En esta opción para niños, Dora y su amigo, Botas se transforman en sirenas gracias a un charango mágico y viven cuatro aventuras submarinas junto a la sirena Marisol y el delfín Rosa. Entre exploraciones oceánicas y nuevos amigos, deberán encontrar la tarta perdida de Dora antes de su fiesta de cumpleaños.
LA HERMANASTRA FEA
Esta opción brinda un giro oscuro a la historia clásica de La Cenicienta. Elvira, la hermanastra, compite por la belleza y la oportunidad de casarse con un príncipe, enfrentando peligrosas cirugías y tratamientos que critican los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Protagonizada por la actriz y modelo noruega Lea Myren y dirigida por Emilie Blichfeldt, la película muestra la obsesión por la perfección física y sus consecuencias.
LA MÁQUINA: THE SMASHING MACHINE
Un documental que retrata la vida de Mark Kerr, campeón de artes marciales mixtas y muestra la gloria y las dificultades de su carrera dentro y fuera del octágono. Dirigida por Benny Safdie, con Dwayne Johnson, Emily Blunt y Lyndsey Gavin en escena, aborda los desafíos de la fama, la adicción y el precio de la excelencia.