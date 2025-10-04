Calendario de octubre: ¿el Día de la Madre coincidirá con un fin de semana largo?

En Argentina, octubre es sinónimo indiscutido del Día de la Madre. Pero con las últimas disposiciones del Gobierno, el calendario de octubre sufrió algunas modificaciones, entre las que destaca la creación de un nuevo fin de semana largo. Pero, ¿cuándo se festeja este año el Día de la Madre?
En América Latina no hay un consenso sobre cuándo se celebra esta efemérides. En la mayoría de los países, se festeja en mayo, pero tampoco hay un único día. Mientras que algunos, como México o El Salvador lo celebran el 10, Honduras tiene designado el segundo domingo del mes.
En Argentina, la fecha no coincide con ningún otro país de la región. Por tradición, el Día de la Madre en Argentina se celebra el tercer domingo de octubre, siendo uno de los últimos en el calendario. El único país que festeja después que Argentina es Panamá, que celebra el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.
¿Fin de semana largo por el Día de la Madre?
Este año el único feriado de octubre es el del Día del Respeto por la Diversidad Cultural, el 12 de octubre. Pero, el Gobierno nacional decidió permitir el traslado de los feriados que coinciden con sábado o domingo –como sucedía originalmente con el 12 de octubre– y la fecha se modificó.
De este modo, de acuerdo a la nueva disposición, el feriado no será el domingo 12, sino que formará un fin de semana largo gracias a su traslado al 10. Así, las familias podrán descansar entre el viernes 10 y el domingo 12 de octubre. Pero, en este caso, hablamos del segundo y no del tercer domingo de octubre.
En este sentido, el Día de la Madre no estará incluído dentro de un fin de semana largo. Tanto el viernes 17 como el lunes 20 serán jornadas normales. El próximo feriado dentro de un fin de semana largo llegará en noviembre. El Poder Ejecutivo dispuso un traslado del Día de la Soberanía Nacional, del jueves 20 al lunes 24 de noviembre. Además, se determinó que el viernes 21 sea día no laborable con fines turísticos.