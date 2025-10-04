Secciones
SociedadActualidad

Calendario de octubre: ¿el Día de la Madre coincidirá con un fin de semana largo?

Cuándo serán los próximos descansos extendidos que podrán aprovechar los argentinos.

Calendario de octubre: ¿el Día de la Madre coincidirá con un fin de semana largo?
Hace 35 Min

En Argentina, octubre es sinónimo indiscutido del Día de la Madre. Pero con las últimas disposiciones del Gobierno, el calendario de octubre sufrió algunas modificaciones, entre las que destaca la creación de un nuevo fin de semana largo. Pero, ¿cuándo se festeja este año el Día de la Madre?

Cuándo es Semana Santa 2026: fechas, feriados y fin de semana largo en la Argentina

Cuándo es Semana Santa 2026: fechas, feriados y fin de semana largo en la Argentina

En América Latina no hay un consenso sobre cuándo se celebra esta efemérides. En la mayoría de los países, se festeja en mayo, pero tampoco hay un único día. Mientras que algunos, como México o El Salvador lo celebran el 10, Honduras tiene designado el segundo domingo del mes.

En Argentina, la fecha no coincide con ningún otro país de la región. Por tradición, el Día de la Madre en Argentina se celebra el tercer domingo de octubre, siendo uno de los últimos en el calendario. El único país que festeja después que Argentina es Panamá, que celebra el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.

¿Fin de semana largo por el Día de la Madre?

Este año el único feriado de octubre es el del Día del Respeto por la Diversidad Cultural, el 12 de octubre. Pero, el Gobierno nacional decidió permitir el traslado de los feriados que coinciden con sábado o domingo –como sucedía originalmente con el 12 de octubre– y la fecha se modificó.

De este modo, de acuerdo a la nueva disposición, el feriado no será el domingo 12, sino que formará un fin de semana largo gracias a su traslado al 10. Así, las familias podrán descansar entre el viernes 10 y el domingo 12 de octubre. Pero, en este caso, hablamos del segundo y no del tercer domingo de octubre.

En este sentido, el Día de la Madre no estará incluído dentro de un fin de semana largo. Tanto el viernes 17 como el lunes 20 serán jornadas normales. El próximo feriado dentro de un fin de semana largo llegará en noviembre. El Poder Ejecutivo dispuso un traslado del Día de la Soberanía Nacional, del jueves 20 al lunes 24 de noviembre. Además, se determinó que el viernes 21 sea día no laborable con fines turísticos.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Día del Empleado de Comercio: ¿qué abre y qué permanece cerrado hoy?

Día del Empleado de Comercio: ¿qué abre y qué permanece cerrado hoy?

Día Internacional del Café: qué dice tu forma de tomarlo sobre tu personalidad

Día Internacional del Café: qué dice tu forma de tomarlo sobre tu personalidad

Festivo del 12 de octubre: qué comunidades cambian la fecha y tendrán un puente largo

Festivo del 12 de octubre: qué comunidades cambian la fecha y tendrán un puente largo

Efemérides del 2 de octubre: Día de la No Violencia, del Encargado de Edificios y otros hechos importantes

Efemérides del 2 de octubre: Día de la No Violencia, del Encargado de Edificios y otros hechos importantes

Lo más popular
Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”
1

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno
2

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión
3

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos
4

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

Recurren a la Corte para suspender los comicios de magistrados para el Consejo Asesor de la Magistratura
5

Recurren a la Corte para suspender los comicios de magistrados para el Consejo Asesor de la Magistratura

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán
6

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán

Más Noticias
Ir al baño a esta hora podría decir mucho sobre tu salud

Ir al baño a esta hora podría decir mucho sobre tu salud

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio

Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Soda Stereo en el Movistar Arena: precios y cómo conseguir tus entradas

Soda Stereo en el Movistar Arena: precios y cómo conseguir tus entradas

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Comentarios