Calendario de octubre: ¿el Día de la Madre coincidirá con un fin de semana largo?

En este sentido, el Día de la Madre no estará incluído dentro de un fin de semana largo. Tanto el viernes 17 como el lunes 20 serán jornadas normales. El próximo feriado dentro de un fin de semana largo llegará en noviembre. El Poder Ejecutivo dispuso un traslado del Día de la Soberanía Nacional, del jueves 20 al lunes 24 de noviembre. Además, se determinó que el viernes 21 sea día no laborable con fines turísticos.