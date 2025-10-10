Cartelera de hoy del Festival del Caballo, en Trancas: cierra Luciano Pereyra

La XXVI Fiesta Nacional e Internacional del Caballo, que comenzó anoche y se extenderá hasta el domingo, reúne a miles de visitantes en el predio del Deportivo Trancas, donde se combinan la tradición, la música y la destreza criolla en un mismo espacio. El norte tucumano vuelve a ser escenario de una de las celebraciones más esperadas del año, con una cartelera de primer nivel, en la que las miradas estarán puestas en las presentaciones de Nahuel Pennisi y Luciano Pereyra, quienes serán las figuras centrales.