Cartelera de hoy del Festival del Caballo, en Trancas: cierra Luciano Pereyra

La XXVI Fiesta Nacional e Internacional del Caballo, que comenzó anoche y se extenderá hasta el domingo, reúne a miles de visitantes en el predio del Deportivo Trancas, donde se combinan la tradición, la música y la destreza criolla en un mismo espacio. El norte tucumano vuelve a ser escenario de una de las celebraciones más esperadas del año, con una cartelera de primer nivel, en la que las miradas estarán puestas en las presentaciones de Nahuel Pennisi y Luciano Pereyra, quienes serán las figuras centrales.
A lo largo de la jornada, además, se desarrollarán espectáculos de jineteadas, bailes de academias folklóricas, un concurso de caballos peruanos, desfiles de agrupaciones gauchas y una variada oferta gastronómica con platos típicos de la región.
Desde la Municipalidad de Trancas informaron que continúa la venta de entradas para el acceso al predio. Los tickets tienen un valor de $20.000 y pueden adquirirse a través de la web ventas.autoentradas.com.
Cartelera de actividades y espectáculos del Festival del Caballo
Viernes
15: juego de destrezas criollas
18: apertura de jineteada
21.30: show del Ballet Municipal San Francisco Solano
Recitales
Joaquín Vallejos; Sergio Abraham y la Diver Band; Pedro Acosta; Mala Junta; Pamela Ríos; Enrique y Tomás Los Olmos; Los Leones; Las voces del Boquerón; María Eva Sarmiento; Adolfo Nicolaus; La Banda de Carlitos; Emanuel Camacho; José Lazarte; Carlos Sánchez (El Tucu); Daniel Cueva; Alborada; La Yunta; Cuty y Roberto Carabajal; Nahuel Pennisi; Christian Herrera y Luciano Pereyra.