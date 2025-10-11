Secciones
Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano

El pronóstico anuncia buen tiempo durante todo el día, aunque con una particularidad: el humo visible desde temprano.

Hace 1 Hs

El sábado comenzó en Tucumán con una temperatura agradable y un cielo mayormente despejado, aunque con presencia de humo debido al incendio registrado ayer a pocos metros del aeropuerto Benjamín Matienzo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para hoy se prevé una temperatura mínima de 18° y una máxima que trepará hasta los 32°. En horas de la tarde podrían registrarse ráfagas de viento que superen los 30 km/h, aunque el organismo descartó probabilidades de precipitaciones para toda la jornada.

El buen tiempo continuará en los próximos días. Para el domingo, el SMN pronostica temperaturas que oscilarán entre los 14° y los 28°, con nubosidad variable a lo largo del día pero sin lluvias en el horizonte.

El lunes 13, en el arranque de la nueva semana, se espera un descenso en las mínimas, que llegarán a 11°, mientras que las máximas volverán a alcanzar los 32°. El cielo permanecerá despejado desde la madrugada hasta la noche, ideal para actividades al aire libre.

