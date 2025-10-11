Juan Minujín en Tucumán: “Es importante contarnos nosotros mismos”

Durante el encuentro, el actor recordó cómo construyó a su personaje en “El marginal”. “Tenía que hablar con policías. Recuerdo estar con algunos comisarios y había uno que permanecía callado todo el tiempo. Cuando terminó la reunión, me dijo: ‘Si querés, vamos a fumar un pucho y te cuento lo que yo pienso’. Resultó ser un policía encubierto, y me di cuenta de que era el personaje que estaba buscando”, relató.