Secciones
EspectáculosFamosos

Juan Minujín en Tucumán: “Es importante contarnos nosotros mismos”

El actor dio una masterclass y brindó su mirada sobre la actuación y valoró la formación artística.

PADRINO. Juan Minujín y Ruth Pláate durante la charla de Visión Norte. PADRINO. Juan Minujín y Ruth Pláate durante la charla de Visión Norte.
Hace 41 Min

“Estar acá es una instancia de intercambio muy enriquecedora. En estas situaciones es mucho más lo que puedo escuchar, absorber y entender que lo que puedo aportar”, dijo Juan Minujín al inicio de su masterclass en la Federación Económica de Tucumán, donde ayer se desarrolló una de las jornadas más convocantes de “Visión Norte”, el primer mercado audiovisual del NOA.

El evento, que busca posicionar a Tucumán como un polo de producción de cine, series y videojuegos en Latinoamérica, reunió a realizadores locales con productores y referentes de la industria.

Minujín, protagonista de “El marginal”, “Coppola”, “Menem” y director de “Vaquero”, participó de un conversatorio, moderado por la artista tucumana Ruth Pláate. El padrino del evento recordó su paso por la provincia hace más de una década: “Hace muchos años vine a presentar ‘Vaquero’. Recuerdo esa situación con mucho amor, porque me sorprendió el interés y la actividad cultural que había en Tucumán. Estar acá de nuevo es muy grato”.

El camino de la formación y la paciencia

Minujín compartió los inicios de su carrera. “Antes de pisar un teatro y cobrar por eso, hice espectáculos en un restaurante, toqué el violín en el subte, fui Power Rangers y estatua viviente, siempre con espíritu de aventura”, contó entre risas.

El actor subrayó la importancia de la formación para quienes se inician en la actuación. “Apuesto mucho a la formación. Cuando hablo con actores jóvenes, hago hincapié en combatir la ansiedad por tener un casting o un lugar en el medio. Hay que reemplazar esa ansiedad con estudio. Por suerte, nuestro camino es largo: no somos deportistas y tenemos mucho tiempo por delante”, reflexionó.

SALA LLENA. El anfiteatro se colmó de realizadores de cine y actores. SALA LLENA. El anfiteatro se colmó de realizadores de cine y actores.

“Observar a las personas es el arma de los actores”, afirmó Minujín al hablar sobre su método de trabajo y reflexionó sobre la expresión de las emociones en escena: “Debemos contenernos y evitar que se desborden nuestros sentimientos. Trabajamos para que se emocione el espectador, no nosotros”.

Luego de dirigir “Vaquero” y algunos capítulos de “El marginal”, Minujín explicó qué lo motiva detrás de cámara. “A veces cuento las historias desde la actuación y otras veces prefiero contarlas como director. Lo hago por amor a la actuación. La dirección es una aventura”.

Durante el encuentro, el actor recordó cómo construyó a su personaje en “El marginal”. “Tenía que hablar con policías. Recuerdo estar con algunos comisarios y había uno que permanecía callado todo el tiempo. Cuando terminó la reunión, me dijo: ‘Si querés, vamos a fumar un pucho y te cuento lo que yo pienso’. Resultó ser un policía encubierto, y me di cuenta de que era el personaje que estaba buscando”, relató.

Contarnos nosotros mismos

Al cierre, Minujín habló sobre la necesidad de que las ficciones argentinas sigan relatando sus propias historias. “Puede haber grandes historias locales y pésimas actuaciones que no nos representen. A nuestras historias y nuestros personajes debemos contarlos nosotros mismos. Es importante contarnos”.

Finalmente, dejó un consejo para los futuros intérpretes. tucumanos. “Transiten todo lo que puedan el ensayo y la preparación. Si uno invierte en la práctica y en la acción, logra buenos resultados”, concluyó.

Temas TucumánFederación Económica de TucumánJuan Minujín
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Industria audiovisual: “Me sorprendió la relación de Tafí Viejo con la cultura”

Industria audiovisual: “Me sorprendió la relación de Tafí Viejo con la cultura”

“Belén” es el cuarto filme nacional más visto del año

“Belén” es el cuarto filme nacional más visto del año

Lo más popular
Le dicen la “Messi” de la danza, es primera bailarina en Londres y es de argentina
1

Le dicen la “Messi” de la danza, es primera bailarina en Londres y es de argentina

Un equipo cordobés obtiene U$S 200.000 de Google para desarrollar su videojuego
2

Un equipo cordobés obtiene U$S 200.000 de Google para desarrollar su videojuego

La cuenta de Instagram que hay que tener en cuenta para estudiar en el exterior con becas
3

La cuenta de Instagram que hay que tener en cuenta para estudiar en el exterior con becas

Aprendé a observar y entender el planeta Tierra desde el espacio con un curso gratuito
4

Aprendé a observar y entender el planeta Tierra desde el espacio con un curso gratuito

Efemérides del viernes 10 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del viernes 10 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Paola Moreno celebra 50 años de música
6

Paola Moreno celebra 50 años de música

Más Noticias
Aprendé a observar y entender el planeta Tierra desde el espacio con un curso gratuito

Aprendé a observar y entender el planeta Tierra desde el espacio con un curso gratuito

Récord de exportaciones citrícolas en el último lustro

Récord de exportaciones citrícolas en el último lustro

¿Por qué son importantes los debates de candidatos?

¿Por qué son importantes los debates de candidatos?

No todo es negativo: tres proyectos de planificación funcionaron bien en Tucumán

No todo es negativo: tres proyectos de planificación funcionaron bien en Tucumán

Nobel de Literatura: “Leer libros nos da más fuerza para sobrevivir en estos tiempos”

Nobel de Literatura: “Leer libros nos da más fuerza para sobrevivir en estos tiempos”

Homenajeron al doctor Hugo Japaze por su compromiso con la medicina

Homenajeron al doctor Hugo Japaze por su compromiso con la medicina

Teatro: tradición, cambio y aculturación en la obra brasileña “Azira’i”

Teatro: tradición, cambio y aculturación en la obra brasileña “Azira’i”

Paola Moreno celebra 50 años de música

Paola Moreno celebra 50 años de música

Comentarios