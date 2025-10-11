Juan Minujín en Tucumán: “Es importante contarnos nosotros mismos”

“Estar acá es una instancia de intercambio muy enriquecedora. En estas situaciones es mucho más lo que puedo escuchar, absorber y entender que lo que puedo aportar”, dijo Juan Minujín al inicio de su masterclass en la Federación Económica de Tucumán, donde ayer se desarrolló una de las jornadas más convocantes de “Visión Norte”, el primer mercado audiovisual del NOA.
El evento, que busca posicionar a Tucumán como un polo de producción de cine, series y videojuegos en Latinoamérica, reunió a realizadores locales con productores y referentes de la industria.
Minujín, protagonista de “El marginal”, “Coppola”, “Menem” y director de “Vaquero”, participó de un conversatorio, moderado por la artista tucumana Ruth Pláate. El padrino del evento recordó su paso por la provincia hace más de una década: “Hace muchos años vine a presentar ‘Vaquero’. Recuerdo esa situación con mucho amor, porque me sorprendió el interés y la actividad cultural que había en Tucumán. Estar acá de nuevo es muy grato”.
El camino de la formación y la paciencia
Minujín compartió los inicios de su carrera. “Antes de pisar un teatro y cobrar por eso, hice espectáculos en un restaurante, toqué el violín en el subte, fui Power Rangers y estatua viviente, siempre con espíritu de aventura”, contó entre risas.
El actor subrayó la importancia de la formación para quienes se inician en la actuación. “Apuesto mucho a la formación. Cuando hablo con actores jóvenes, hago hincapié en combatir la ansiedad por tener un casting o un lugar en el medio. Hay que reemplazar esa ansiedad con estudio. Por suerte, nuestro camino es largo: no somos deportistas y tenemos mucho tiempo por delante”, reflexionó.
“Observar a las personas es el arma de los actores”, afirmó Minujín al hablar sobre su método de trabajo y reflexionó sobre la expresión de las emociones en escena: “Debemos contenernos y evitar que se desborden nuestros sentimientos. Trabajamos para que se emocione el espectador, no nosotros”.
Luego de dirigir “Vaquero” y algunos capítulos de “El marginal”, Minujín explicó qué lo motiva detrás de cámara. “A veces cuento las historias desde la actuación y otras veces prefiero contarlas como director. Lo hago por amor a la actuación. La dirección es una aventura”.
Durante el encuentro, el actor recordó cómo construyó a su personaje en “El marginal”. “Tenía que hablar con policías. Recuerdo estar con algunos comisarios y había uno que permanecía callado todo el tiempo. Cuando terminó la reunión, me dijo: ‘Si querés, vamos a fumar un pucho y te cuento lo que yo pienso’. Resultó ser un policía encubierto, y me di cuenta de que era el personaje que estaba buscando”, relató.
Contarnos nosotros mismos
Al cierre, Minujín habló sobre la necesidad de que las ficciones argentinas sigan relatando sus propias historias. “Puede haber grandes historias locales y pésimas actuaciones que no nos representen. A nuestras historias y nuestros personajes debemos contarlos nosotros mismos. Es importante contarnos”.
Finalmente, dejó un consejo para los futuros intérpretes. tucumanos. “Transiten todo lo que puedan el ensayo y la preparación. Si uno invierte en la práctica y en la acción, logra buenos resultados”, concluyó.