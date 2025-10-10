Secciones
DeportesFútbol

Boca vs Corinthians en la Libertadores femenina: horario, sede y cómo llegan los equipos

La competencia femenina más importante del continente inicia los cuartos de final con promesa de grandes choques, emociones fuertes y revancha en juego

Hace 1 Hs

Tumbar al coloso de San Pablo y avanzar hacia su primera corona en la Copa Libertadores femenina. Con ese propósito en mente, Boca Juniors desafiará mañana al Corinthians en el arranque de los cuartos de final del principal torneo de clubes de Sudamérica.

La ronda de los ocho mejores proyecta duelos muy parejos en Buenos Aires, aunque los equipos brasileños, una vez más, parten como los grandes favoritos para instalarse en las semifinales. 

Ganadoras de cinco títulos coperos —incluidos los de las dos últimas ediciones—, las "Brabas" del Corinthians atravesaron un pasaje más complicado de lo esperado en la fase de grupos. Arrebataron la punta del Grupo A al Independiente del Valle por diferencia de gol, luego de que ambos conjuntos sumaran siete puntos tras empatar 1-1 en el partido inaugural.

Sin embargo, más allá de la solvencia goleadora de Gabi Zanotti —máxima artillera en las últimas cuatro Libertadores, con 10 dianas—, el equipo paulista solo mostró poder de fuego ante el boliviano Always Ready (11-0). 

Ahora, uno de los clubes más poderosos del fútbol femenino sudamericano deberá cruzarse nuevamente con las "Gladiadoras" de Boca, unas rivales a las que derrotó el año pasado en las semifinales (1-0) y frente a las que cayó en los cuartos de 2022 (2-1).

“Va a ser un gran juego, uno muy difícil”, advirtió la mediocampista brasileña Duda Sampaio. “Necesitamos matar cuando tengamos las oportunidades de anotar, porque el adversario viene con sangre en el ojo”.

Finalista de la Libertadores por única vez hace tres años, las "Xeneizes" buscan regresar a instancias decisivas en un momento complejo para el club, que el miércoles sufrió la pérdida de Miguel Ángel Russo, técnico del plantel masculino.

Las dirigidas por Florencia Quiñones han encontrado solidez en el fondo, con la seguridad de la arquera Laurina Oliveros, aún invicta en el torneo. Sin embargo, el equipo muestra escaso poder ofensivo: registró dos empates a cero ante Ferroviária y Alianza Lima. 

“Estos son partidos intensos, de mucho ida y vuelta”, dijo la mediocampista Lola Ruffini.

El cruce entre brasileñas y argentinas abrirá la serie de cuartos en el estadio Nuevo Francisco Urbano, en el oeste de Buenos Aires, donde luego se disputará otro duelo atractivo entre Ferroviária e Independiente del Valle.

Las "Guerreiras Grenás", campeonas en 2015 y 2020, vienen de quedarse con el primer puesto del Grupo B y han cumplido una campaña casi idéntica a la de las "Dragonas".
“El camerino está muy bien, todas animadas y felices de estar aquí”, comentó la defensora brasileña Monique.

Las vencedoras de los duelos del sábado se enfrentarán en semifinales, donde podría haber un clásico brasileño entre Corinthians y Ferroviária.

El domingo, las emociones se mudarán al sur bonaerense, ya que en el estadio Florencio Sola se completarán los otros encuentros de cuartos. Colo Colo, único equipo con puntaje perfecto y que además no ha recibido goles, parte como favorito ante el debutante Libertad de Paraguay, que ingresó con lo justo sin haber ganado ningún juego.

Las chilenas, campeonas en 2012, cuentan con una poderosa carta de gol —la delantera Mary Valencia, autora de cuatro tantos— y con una defensa que apenas permitió cuatro remates al arco en la fase de grupos.
“El primer objetivo se cumplió; ahora tenemos que seguir y pelear en lo que viene”, señaló la goleadora, nacida en Colombia y nacionalizada chilena.

El choque de cierre será entre Deportivo Cali y el debutante San Pablo. Las colombianas llegan invictas por cuarta vez a esta instancia, con Kelly Ibargüen como figura. 

