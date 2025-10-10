Boca vs Corinthians en la Libertadores femenina: horario, sede y cómo llegan los equipos

Ganadoras de cinco títulos coperos —incluidos los de las dos últimas ediciones—, las "Brabas" del Corinthians atravesaron un pasaje más complicado de lo esperado en la fase de grupos. Arrebataron la punta del Grupo A al Independiente del Valle por diferencia de gol, luego de que ambos conjuntos sumaran siete puntos tras empatar 1-1 en el partido inaugural.