“Todo se cura con amor”: el emotivo gol de Nacho Russo para homenajear a su padre, Miguel Ángel

A los 22 minutos del primer tiempo, llegó la jugada que cambió la tarde. David Romero desbordó por la derecha y envió un centro bajo que Nacho conectó lanzándose al suelo. La pelota entró y el estadio se detuvo por un instante: el hijo del técnico levantó la vista, se cubrió el rostro con las manos y se derrumbó en el césped. Luego, se levantó, besó su brazalete negro y mostró ante las cámaras su tatuaje con una frase inmortal de su padre: “Todo se cura con amor”.