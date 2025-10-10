El Gobierno apeló el fallo por la reimpresión de boletas en provincia de Buenos Aires

El Gobierno nacional apeló formalmente el fallo de la Justicia Electoral que rechazó su pedido para reimprimir las Boletas Únicas Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires antes de las elecciones generales del 26 de octubre de 2025.
El recurso fue presentado ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) y busca revocar la resolución de la Junta Electoral bonaerense, que había considerado “inviable” modificar la papeleta pese a las renuncias de varios postulantes clave, entre ellos José Luis Espert.
El tribunal provincial argumentó que una reimpresión masiva resultaría “material, temporal y jurídicamente inviable”, debido al cronograma electoral, los recursos disponibles y la logística ya en marcha, consignó Infobae.
El pedido de La Libertad Avanza surgió luego de la baja de Espert, quien quedó involucrado en una polémica tras recibir una transferencia bancaria de un empresario investigado por narcotráfico y lavado de activos. Esa situación alteró la composición original de la lista, que ya había sido impresa en las boletas únicas.
El fallo, firmado por los jueces Jorge Eduardo Di Lorenzo (Cámara Federal de Apelaciones de La Plata), Hilda Kogan (Suprema Corte bonaerense) y Alejo Ramos Padilla (Juzgado Federal con competencia electoral), sostuvo que acceder al reclamo pondría en riesgo la correcta celebración de los comicios y el principio de igualdad entre las fuerzas políticas.
Para fundamentar su decisión, el tribunal citó informes del Ministerio del Interior, que estimaron en $12.169.655.000 el costo de una eventual reimpresión y advirtieron que el proceso demandaría al menos nueve días, lo que generaría un cuello de botella logístico en la distribución hacia las más de 38.000 mesas electorales del distrito.
El Correo Oficial, por su parte, recordó que la entrega del material debía completarse al menos diez días antes de la jornada electoral, para evitar demoras que afecten el desarrollo de la elección.
La Cámara Nacional Electoral tendrá la última palabra
En su presentación ante la CNE, La Libertad Avanza argumentó que la negativa a reimprimir las boletas afecta el derecho de los votantes a elegir entre “candidaturas verdaderas y no ficticias”. El escrito sostiene que existen antecedentes jurisprudenciales y recursos técnicos que permitirían la reimpresión en tiempo y forma, y niega que el operativo resulte imposible si las autoridades habilitan las partidas presupuestarias necesarias.
Además, el Gobierno advierte que mantener boletas desactualizadas podría inducir a error a los votantes bonaerenses, lesionando la representación democrática y la transparencia del proceso electoral.
Por ahora, la cabeza visible de la boleta de La Libertad Avanza seguirá siendo Karen Reichardt, acompañada por la imagen del renunciante José Luis Espert.
La Cámara Nacional Electoral deberá resolver si prevalece el criterio de preservar la integridad operativa del proceso electoral ya planificado o si, por el contrario, corresponde priorizar el principio de representación efectiva en la oferta de candidatos, lo que implicaría ordenar medidas extraordinarias.