El Gobierno apeló el fallo por la reimpresión de boletas en provincia de Buenos Aires

En su presentación ante la CNE, La Libertad Avanza argumentó que la negativa a reimprimir las boletas afecta el derecho de los votantes a elegir entre “candidaturas verdaderas y no ficticias”. El escrito sostiene que existen antecedentes jurisprudenciales y recursos técnicos que permitirían la reimpresión en tiempo y forma, y niega que el operativo resulte imposible si las autoridades habilitan las partidas presupuestarias necesarias.