Secciones
Política

El Gobierno apeló el fallo por la reimpresión de boletas en provincia de Buenos Aires

La Cámara Nacional Electoral tendrá la última palabra.

El Gobierno apeló el fallo por la reimpresión de boletas en provincia de Buenos Aires
Hace 1 Hs

El Gobierno nacional apeló formalmente el fallo de la Justicia Electoral que rechazó su pedido para reimprimir las Boletas Únicas Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires antes de las elecciones generales del 26 de octubre de 2025.

El recurso fue presentado ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) y busca revocar la resolución de la Junta Electoral bonaerense, que había considerado “inviable” modificar la papeleta pese a las renuncias de varios postulantes clave, entre ellos José Luis Espert.

El tribunal provincial argumentó que una reimpresión masiva resultaría “material, temporal y jurídicamente inviable”, debido al cronograma electoral, los recursos disponibles y la logística ya en marcha, consignó Infobae. 

El pedido de La Libertad Avanza surgió luego de la baja de Espert, quien quedó involucrado en una polémica tras recibir una transferencia bancaria de un empresario investigado por narcotráfico y lavado de activos. Esa situación alteró la composición original de la lista, que ya había sido impresa en las boletas únicas.

El fallo, firmado por los jueces Jorge Eduardo Di Lorenzo (Cámara Federal de Apelaciones de La Plata), Hilda Kogan (Suprema Corte bonaerense) y Alejo Ramos Padilla (Juzgado Federal con competencia electoral), sostuvo que acceder al reclamo pondría en riesgo la correcta celebración de los comicios y el principio de igualdad entre las fuerzas políticas.

La Justicia rechazó el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir las boletas en la provincia de Buenos Aires

La Justicia rechazó el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir las boletas en la provincia de Buenos Aires

Para fundamentar su decisión, el tribunal citó informes del Ministerio del Interior, que estimaron en $12.169.655.000 el costo de una eventual reimpresión y advirtieron que el proceso demandaría al menos nueve días, lo que generaría un cuello de botella logístico en la distribución hacia las más de 38.000 mesas electorales del distrito.

El Correo Oficial, por su parte, recordó que la entrega del material debía completarse al menos diez días antes de la jornada electoral, para evitar demoras que afecten el desarrollo de la elección.

La Cámara Nacional Electoral tendrá la última palabra

En su presentación ante la CNE, La Libertad Avanza argumentó que la negativa a reimprimir las boletas afecta el derecho de los votantes a elegir entre “candidaturas verdaderas y no ficticias”. El escrito sostiene que existen antecedentes jurisprudenciales y recursos técnicos que permitirían la reimpresión en tiempo y forma, y niega que el operativo resulte imposible si las autoridades habilitan las partidas presupuestarias necesarias.

Además, el Gobierno advierte que mantener boletas desactualizadas podría inducir a error a los votantes bonaerenses, lesionando la representación democrática y la transparencia del proceso electoral.

Por ahora, la cabeza visible de la boleta de La Libertad Avanza seguirá siendo Karen Reichardt, acompañada por la imagen del renunciante José Luis Espert.

La Cámara Nacional Electoral deberá resolver si prevalece el criterio de preservar la integridad operativa del proceso electoral ya planificado o si, por el contrario, corresponde priorizar el principio de representación efectiva en la oferta de candidatos, lo que implicaría ordenar medidas extraordinarias.

Temas TucumánDiego SantilliProvincia de Buenos AiresJosé Luis EspertJavier MileiElecciones 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU
1

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

“Esto en Europa no pasa”: el director de la Casa Histórica denunció daños constantes en la fachada
2

“Esto en Europa no pasa”: el director de la Casa Histórica denunció daños constantes en la fachada

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú
3

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo
4

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado
5

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

Secuestran $500 millones en un puesto fronterizo de Tucumán
6

Secuestran $500 millones en un puesto fronterizo de Tucumán

Más Noticias
“Esto en Europa no pasa”: el director de la Casa Histórica denunció daños constantes en la fachada

“Esto en Europa no pasa”: el director de la Casa Histórica denunció daños constantes en la fachada

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Con mi mujer no: la feroz respuesta de Ángel Di María tras los polémicos comentarios de Toti Pasman

"Con mi mujer no": la feroz respuesta de Ángel Di María tras los polémicos comentarios de Toti Pasman

Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

El té que rejuvenece y fortalece la memoria: descubrí sus sorprendentes beneficios

El té que rejuvenece y fortalece la memoria: descubrí sus sorprendentes beneficios

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

Comentarios