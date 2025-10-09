La Justicia rechazó el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir las boletas en la provincia de Buenos Aires

Espert renunció a su postulación luego de que se conociera que recibió una transferencia de U$S200.000 proveniente de Fred Machado, un empresario actualmente detenido y acusado de tener vínculos con el narcotráfico. A raíz de su dimisión y la de otras dos candidatas, el partido había solicitado la reimpresión completa de las boletas para adecuarlas a la nueva conformación de la lista.