La Justicia rechazó el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir las boletas en la provincia de Buenos Aires

El Gobierno sufrió un nuevo revés judicial en la provincia de Buenos Aires. La Justicia rechazó el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir todas las Boletas Únicas Papel (BUP) que se utilizarán en las elecciones del próximo 26 de octubre, lo que implica que la foto de José Luis Espert -ex candidato a diputado nacional- seguirá apareciendo en las papeletas oficiales.
Espert renunció a su postulación luego de que se conociera que recibió una transferencia de U$S200.000 proveniente de Fred Machado, un empresario actualmente detenido y acusado de tener vínculos con el narcotráfico. A raíz de su dimisión y la de otras dos candidatas, el partido había solicitado la reimpresión completa de las boletas para adecuarlas a la nueva conformación de la lista.
Sin embargo, el fallo firmado por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Eduardo Di Lorenzo, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan, y el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, rechazó el planteo por considerar que la medida “resulta material, temporal y jurídicamente inviable”.
Los magistrados advirtieron que reimprimir las boletas a tan pocos días de los comicios pondría en riesgo la realización misma del acto electoral, además de generar complicaciones logísticas y altos costos para el operativo.
El origen del conflicto
El reclamo fue presentado por los apoderados de La Libertad Avanza, quienes notificaron formalmente la renuncia de Espert y de sus compañeras de lista, Lucía Elizabeth Benardoni y María Gabriela Gobea, e insistieron en la necesidad de reimprimir todo el material electoral para reflejar las modificaciones.
Ante ese pedido, la Junta Electoral resolvió consultar a las demás fuerzas políticas y solicitó informes técnicos al Ministerio del Interior y al Correo Oficial de la República Argentina. Tras analizar las respuestas y los plazos, la Justicia determinó que el proceso no podía repetirse sin afectar la transparencia ni la organización de la elección.
De esta manera, el intento de La Libertad Avanza de “borrar” a Espert de las boletas bonaerenses quedó definitivamente descartado, y el ex candidato continuará figurando en las papeletas del próximo 26 de octubre, pese a su renuncia.