Efemérides del sábado 11 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Además, cada 11 de octubre se recuerda el nacimiento de la cantante Miriam Alejandra Bianchi, reconocida mundialmente por su nombre artístico Gilda en homenaje a Rita Hayworth, en 1961. Hija de Omar Eduardo Bianchi y la profesora de piano Isabel Scioli, la artista se convertiría en un ícono musical tras su fallecimiento en un accidente automovilístico en 1996. Gilda falleció el 7 de septiembre de 1996 en un accidente con el micro que la trasladaba a ella, varios familiares y miembros de su equipo de trabajo en el kilómetro 129 de la Ruta 12, en la provincia de Entre Ríos, mientras se dirigían a la localidad de Chajarí para realizar un show. En el accidente también fallecieron otras seis personas, entre las que se encontraban su madre y su hija. Actualmente, sus restos permanecen en el Cementerio de Chacarita en la Ciudad de Buenos Aires, pero también se creó un santuario al costado de la ruta en el kilómetro 129.