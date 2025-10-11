Efemérides del sábado 11 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 11 de octubre se recuerdan algunas efemérides como el Día del Martillero y Corredor Público en Argentina y el Día Internacional del Dulce de Leche. La primera la estableció la Federación Argentina de Entidades de Martilleros en 1945 en homenaje a las personas que cumplen la laboral de vender tierras o bienes de otras personas en una subasta pública.
La fecha de la fundación de la Federación fue en homenaje de la primera reunión de los martilleros y corredores públicos en la Asamblea Constitutiva realizada en 1943 con el objetivo de conformar una asociación que agrupe a todos los trabajadores del rubro.
Por su parte, el Día Internacional del Dulce de Leche se estableció en 1998 luego de que el alimento sea declarado Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico de la Argentina por iniciativa del Centro Argentino de Promoción del Dulce de Leche y Afines. Si bien hay mucha controversia por su lugar de origen, se cree que fue en Cañuelas en 1829. Los responsables de su creación fueron Juan Manuel de Rosas y Juan Lavalle, quienes estaban próximos a firmar un pacto para poner fin a los conflictos entre ambas facciones políticas. La historia cuenta que Rosas dejó calentando leche por varias horas hasta que se formó un jarabe de color marrón, que al probarlo era inesperadamente rico.
Además, cada 11 de octubre se recuerda el nacimiento de la cantante Miriam Alejandra Bianchi, reconocida mundialmente por su nombre artístico Gilda en homenaje a Rita Hayworth, en 1961. Hija de Omar Eduardo Bianchi y la profesora de piano Isabel Scioli, la artista se convertiría en un ícono musical tras su fallecimiento en un accidente automovilístico en 1996. Gilda falleció el 7 de septiembre de 1996 en un accidente con el micro que la trasladaba a ella, varios familiares y miembros de su equipo de trabajo en el kilómetro 129 de la Ruta 12, en la provincia de Entre Ríos, mientras se dirigían a la localidad de Chajarí para realizar un show. En el accidente también fallecieron otras seis personas, entre las que se encontraban su madre y su hija. Actualmente, sus restos permanecen en el Cementerio de Chacarita en la Ciudad de Buenos Aires, pero también se creó un santuario al costado de la ruta en el kilómetro 129.
En tanto, el 11 de octubre de 1869 se sanciona la Ley 357, promulgada por el entonces presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento, que en su artículo 1° establecía la creación del Colegio Militar Argentino, una institución educativa militar dependiente del Ejército Argentino, con sedes en El Palomar, Ciudad Jardín y la Provincia de Buenos Aires.
El 11 de octubre también se recuerda la entrega del Premio Nobel de la Paz al expresidente estadounidense Jimmy Carter en 2002 "por sus esfuerzos para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales, impulsar la democracia y los derechos humanos y fomentar el desarrollo económico y social". Con esta distinción, Carter integra la acortada lista de presidentes estadounidenses que han recibido este premio junto a Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson y Barack Obama, con la particularidad de ser el único en obtenerlo sin estar ejerciendo el cargo.
El 11 de octubre también se recuerda el Día Nacional de la Patagonia en Argentina, creado a través de la Ley 25.394, sancionada en el Congreso de la Nación en el 2000 y promulgada un año más tarde con el decreto 1/2001. La fecha se eligió en homenaje de la fundación de la Gobernación de la Patagonia en octubre de 1878. "La fecha nos recuerda el acto legal que en el año 1878 dispuso la creación de la gobernación del territorio nacional de la Patagonia desde el océano por el Este, hasta la Cordillera por el Oeste, y desde los ríos Negro y Neuquén por el Norte hasta el Cabo de Hornos por el Sur", detalla la web del Estado argentino.
La Gobernación de la Patagonia fue la que impulsó la creación de los Parques Nacionales luego de que el Perito Francisco Moreno entregara más de 7.000 hectáreas ubicadas en la Laguna Frías y el Puerto Blest, cerca del lago Nahuel Huapi. En la actualidad, hay unas 17 áreas naturales protegidas en la Patagonia, siendo la Reserva Natural de Silvestre Isla de los Estados (2016) la última en crearse.
1138 – En Aleppo y Ganzah (Siria) se registra un terremoto que deja un saldo de 230.000 muertos.
1629 – Muere el sacerdote franciscano, misionero y evangelizador Fray Luis de Bolaños, traductor del catecismo al guaraní.
1737 – Un terremoto devasta Calcuta y ocasiona unas 300.000 víctimas.
1844 – Nace Henry John Heinz, fundador de la primera compañía de comida preparada.
1846 – Nace Carlos Pellegrini, abogado, retratista, periodista, traductor público y político argentino.
1862 – Se funda la confitería Los Dos Chinos.
1869 – Se crea el Colegio Militar de la Nación.
1884 – Nace Eleanor Roosevelt, escritora y política estadounidense.
1885 – Nace la Dra. Alicia Moreau de Justo médica y política argentina, figura destacada del feminismo y del socialismo.
1894 – Nace Luis Ángel Firpo, boxeador argentino.
1904 – Nace Tita Merello actriz y cantante argentina.
1930 – Se abre el cine Broadway, en Corrientes 1551.
1945 – En los Altos Hornos Zapla se realiza la primera colada de arrabio argentino.
1956 – Nace Nicanor Duarte Frutos, presidente de Paraguay.
1961 – Muere Chico Marx, actor y comediante estadounidense que formó parte de los Hermanos Marx.
1961 – Nace Gilda (Miriam Alejandra Bianchi), cantante argentina.
1962 – Apertura del Concilio Vaticano II.
1962 – Nace Joan Cusack, actriz estadounidense.1963 – Muere Edith Piaf, cantante francesa.
1963 – Muere Jean Cocteau, poeta, novelista, dramaturgo, pintor, ocultista, diseñador, crítico y cineasta francés.
1965 – Nace Luke Perry, actor estadounidense (f. 2019).
1968 – Se pone en órbita la Apollo 7.
1968 – Nace Jane Krakowski, actriz estadounidense.
1975 – Nace Diego Topa, actor, conductor, cantante, compositor, productor y animador infantil argentino.
1982 – Muere Humberto "Coquito" Ortiz, actor y guionista argentino.
1987 – Nace Pablo Mouche, futbolista argentino.
1992 – Nace Cardi B, rapera estadounidense.
2000 – James J. Heckman y Daniel L. McFadden ganan el Premio Nobel de Economía.
2002 – Jimmy Carter recibe el Premio Nobel de la Paz.
2006 – En Manhattan (Nueva York), un avión piper se estrella contra un edificio, dejando un saldo de 21 heridos y dos fallecidos.
2009 – En la Ciudad del Vaticano, el papa Benedicto XVI canoniza cinco nuevos santos: Juana Jugan, Damián de Veuster, Rafael Arnáiz Barón, Zygmunt Szczęsny Felinski y Francisco Coll Guitart.
2012 – El papa Benedicto XVI da apertura al Año de la Fe, con motivo al quincuagésimo aniversario del Concilio Vaticano II y al vigésimo aniversario de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica.
2014 – Muere Carmelo Simeone, futbolista argentino (n. 1934).
2020 – Muere Hugo Arana, actor argentino.