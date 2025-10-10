Secciones
Mundo

Una senadora de EEUU presentó un proyecto para bloquear el rescate financiero a la Argentina

Elizabeth Warren impulsa una ley para bloquear el swap de U$S20.000 millones anunciado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Hace 1 Hs

La senadora estadounidense Elizabeth Warren (Partido Democráta) presentó un proyecto de ley para frenar el acuerdo de swap por U$S20.000 millones y restringir las facultades del presidente Donald Trump para “brindar apoyo de manera unilateral” a la administración de Javier Milei.

En su cuenta de X, donde difundió un video con fuertes críticas al mandatario republicano, la parlamentaria afirmó:  “Donald Trump cerró nuestro gobierno. Pero está abierto a desembolsar U$S20.000 millones para su aliado político en la Argentina. Tenemos un nuevo proyecto de ley para detener este rescate y poner a ‘Estados Unidos primero’”

¿Qué implica el rescate financiero de EEUU a la Argentina?

“Trump quiere enviar U$S20.000 millones de tus impuestos para rescatar a su amigo político en la Argentina antes de las elecciones”, en referencia a los comicios legislativos del 26 de octubre.

Además, agregó: “Ah, y el rico hedge fund que recientemente invirtió en la Argentina, que según se informa incluye al amigo íntimo del secretario del Tesoro, obtendrá una ganancia inesperada”.

El proyecto, denominado “No Argentina Bailout Act”, fue presentado formalmente el jueves por la noche y lleva la firma de Elizabeth Warren, junto a los senadores Tim Kaine (Virginia), Chris Van Hollen (Maryland), Cory Booker (Nueva Jersey), Tina Smith (Minnesota), Rubén Gallego (Arizona), Bernie Sanders (Vermont) y Peter Welch (Vermont).

La iniciativa busca prohibir el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE) -instrumento del Departamento del Tesoro utilizado para rescatar mercados financieros e inversores globales- en operaciones vinculadas con la Argentina. Según el texto, Bessent habría recurrido a ese mecanismo para asistir al gobierno de Milei.

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

En caso de aprobarse, la ley eliminaría la facultad de la administración Trump para brindar apoyo financiero unilateral a la Argentina durante el mandato de Milei, y prohibiría al secretario del Tesoro utilizar el FSE para ofrecer asistencia financiera directa o indirecta, incluyendo líneas de swap de divisas, compras de deuda soberana o préstamos directos.

