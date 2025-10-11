La chicharrita del maíz marcó un camino de aprendizaje

En cuanto al aporte de la genética, se contextualizó que durante esta campaña la ocurrencia de dalbulus maidis hasta V4 fue prácticamente nula, siendo estas fases las más críticas frente a los daños ocasionados por el CSS. El incremento del vector comenzó a hacerse más notorio desde V6 en adelante, observándose mayores cantidades de adultos y ninfas en el híbrido sensible al CSS, en comparación con el tolerante. Se remarcó que las pérdidas de rendimiento en el material sensible fueron cercanas al 30% cuando no se controló a dalbulus maidis, mientras que en el tolerante fueron del 15%. Además, el híbrido sensible evidenció reducciones del rendimiento del 8% cuando la plaga actuó en etapas avanzadas del cultivo (V8 en adelante).