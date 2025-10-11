La Eeaoc llevará a cabo una jornada de actualización citrícola

La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) invita a participar de la Jornada de Actualización Citrícola 2025, que se realizará el 15 de octubre en el anfiteatro de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán (sede El Manantial), de 8 a 14. El encuentro, organizado por el programa Citrus de la Eeaoc, reunirá a técnicos, productores, investigadores y representantes del sector para analizar la situación actual y los desafíos de la citricultura regional.