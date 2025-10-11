La Eeaoc llevará a cabo una jornada de actualización citrícola

La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) invita a participar de la Jornada de Actualización Citrícola 2025, que se realizará el 15 de octubre en el anfiteatro de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán (sede El Manantial), de 8 a 14. El encuentro, organizado por el programa Citrus de la Eeaoc, reunirá a técnicos, productores, investigadores y representantes del sector para analizar la situación actual y los desafíos de la citricultura regional.
El programa abordará temas clave como la evolución económica del sector, los avances en el saneamiento y la producción de material propagativo fiscalizado, el uso de sensores remotos en el monitoreo geoespacial de cítricos, y las tendencias productivas recientes en Tucumán.
Además, se presentarán estudios sobre la fenología del limonero en el NOA, las acciones del plan de contingencia ante la detección de diaphorina citri.
El evento culminará con una Mesa Panel interdisciplinaria sobre manejo, sanidad y nutrición, donde se discutirán las recomendaciones técnicas y productivas, además de un breve análisis de la campaña 24-25. Esta jornada representa una oportunidad única para compartir conocimientos, actualizar información y fortalecer la articulación entre los distintos actores de la cadena citrícola.
Los interesados pueden inscribirse en el siguiente link.