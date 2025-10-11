En general, el productor de maíz o poroto en campo propio este ciclo salió hecho y el que arrendaba perdió

Siete días atrás, LA GACETA Rural había difundido una primera parte del Taller de Maíz y Poroto que organizó la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), para mostrar las tendencias y los desafíos para estos cultivos en Tucumán. En esta oportunidad daremos a conocer una segunda parte de lo ocurrido en este evento que la Eeaoc llevó a cabo el 2 de octubre en la Sociedad Rural de Tucumán, y del cual participaron más de 300 asistentes.
El encuentro, organizado por el programa Granos de la entidad agrocientífica, se consolidó como un espacio clave para que técnicos, investigadores y productores analicen las principales tendencias y desafíos de ambos cultivos en la región. Durante la jornada, se presentó una visión integral sobre las oportunidades y los retos que enfrenta la producción de maíz y de poroto en Tucumán y el NOA.
Una de las múltiples disertaciones publicó algunos números de los cultivos de maíz y de poroto en el NOA, para que los productores puedan decidir. Entre otros, rendimientos, gastos y rindes de indiferencia 2024/25. Además, se plantearon las perspectivas para la campaña 2025/2026.
Daniela Pérez, jefa de la sección Economía y Estadísticas de la Eeaoc, presentó los resultados económicos y productivos de la campaña 2024/25 de los dos cultivos, los resultados de la encuesta de maíz 2025 y algunas perspectivas para el ciclo agrícola 2025/26.
Durante la última campaña, los rendimientos promedio estimados para Tucumán fueron de 6,5 toneladas por hectárea (t/ha) para maíz y de 1,3 t/ha para poroto negro. Los gastos -de barbecho a cosecha- para el maíz rondaron los U$S 489 por hectárea, con variaciones de - U$S 100 y de + U$S 150 por hectárea. En poroto, estos gastos se ubicaron en alrededor de los U$S 355 por hectárea; y en mungo, en los U$S 262 por hectárea.
Con estos niveles de gastos y los precios de los granos (desde el inicio de la cosecha hasta ahora), los rindes de indiferencia -los necesarios para cubrir los costos- se ubicaron muy cerca de los rendimientos promedios. La diferencia entre ambos rindes se volvió muy ajustada en campo propio; en especial al incluir los gastos de administración y de estructura. En la producción bajo arriendo, los resultados fueron, en muchos casos, negativos.
De cara a la campaña 2025/26, el panorama se presenta más desafiante, ya que la perspectiva para los precios es poco alentadora. Además, hasta el momento los precios de los fertilizantes registran subas de un 16% en urea y de un 6% en superfosfato, si bien en general los precios de herbicidas y de insecticidas son inferiores a los de diciembre de 2024.
En el caso del maíz, la necesidad de proteger el campo de la chicharrita puede implicar un gasto adicional del orden de U$S 15 por hectárea para el manejo del maíz guacho, y de U$S 40 por hectárea para el control del vector.
Como consideración final, se destacó que la eficiencia en la gestión técnica y económica -en especial, respecto del cuidado de la salud del suelo- será determinante para sostener la continuidad de estas producciones en el NOA.
Evaluación de híbridos
Franco Scalora, del proyecto Trigo, Maíz y Sorgo de la Eeaoc, difundió la evaluación de híbridos comerciales de maíz y de sorgo en el NOA, y los resultados de las redes de macroparcelas de la entidad.
La Red de Macroparcelas de Maíz y Sorgo son ensayos que la institución realiza en distintos puntos del NOA para evaluar el comportamiento agronómico, sanitario y productivo de los híbridos comerciales adaptados a la región.
El objetivo de estas redes es generar información útil para productores y técnicos, aportando herramientas que orienten la elección de híbridos en función de las condiciones ambientales y los desafíos sanitarios de cada zona.
Scalora revisó primero los rendimientos medios obtenidos en los últimos ocho años en la red de maíz; y destacó dos campañas particularmente afectadas: la 2022/23, con una importante caída de rendimientos por la fuerte presión climática, y la 2023/24, marcada por los daños del complejo de achaparramiento del maíz, transmitido por dalbulus maidis.
En la última campaña, la red estuvo conformada por 31 híbridos provenientes de 18 empresas semilleras, distribuidos en 10 localidades del NOA, desde General Mosconi y Olleros (Salta) hasta Los Altos (Catamarca) y Frías (Santiago del Estero). Los rendimientos variaron ampliamente, según el ambiente y manejo, como ser fecha de siembra, con valores que no superaron los 2.700 kilos por hectárea (kg/ha) en Burruyacu y Nueva Esperanza (Santiago del Estero), y valores de 9.100 kg/ha en Los Altos, donde la siembra se realizó el 14 de enero.
Entre los materiales con mejor desempeño se destacaron BASF 7339, DK 7612, ADV 8066, Aguaray, DK 7702 e IS 724, entre otros. En cuanto al comportamiento sanitario ante el achaparramiento del maíz, no se registraron diferencias marcadas entre híbridos debido a la baja incidencia del insecto vector en las etapas críticas del cultivo.
La presentación también incluyó los resultados de la Red de Macroparcelas de Sorgo, que viene mostrando una tendencia positiva en rendimientos durante los últimos tres años. En la campaña más reciente, los ensayos se establecieron en tres localidades: San Agustín (Tucumán), con un promedio de 5.683 kg/ha; Isca Yacu (Santiago del Estero), con 3.822 kg/ha; y La Cocha, con 4.606 kg/ha.
Se evaluaron 23 híbridos (20 graníferos y tres de doble propósito) pertenecientes a ocho empresas semilleras. Entre los más destacados se mencionaron Tacurí DP (Peman), Tob 1078 IG y Tob 63 T (Tobin), 70-G70 (Soytech), ADV G2550 IG AX (Advanta) y Malón (Argenitics).
Scalora concluyó que los resultados de estas redes confirman la importancia de una adecuada elección de híbridos, ya que su comportamiento productivo puede variar significativamente según el ambiente. La continuidad de estos ensayos permite contar con información confiable y comparativa, clave para sostener la competitividad y la eficiencia productiva del maíz y el sorgo en el NOA.