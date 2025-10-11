En general, el productor de maíz o poroto en campo propio este ciclo salió hecho y el que arrendaba perdió

Con estos niveles de gastos y los precios de los granos (desde el inicio de la cosecha hasta ahora), los rindes de indiferencia -los necesarios para cubrir los costos- se ubicaron muy cerca de los rendimientos promedios. La diferencia entre ambos rindes se volvió muy ajustada en campo propio; en especial al incluir los gastos de administración y de estructura. En la producción bajo arriendo, los resultados fueron, en muchos casos, negativos.