Sector granario: las temperaturas máximas de febrero superaron la media histórica del mes y los registros de enero

Las condiciones térmicas mostraron patrones muy similares en todas las localidades consideradas en el ámbito de la provincia y en zonas limítrofes. La temperatura máxima media se mantuvo dentro de los valores normales durante casi toda la campaña. La excepción se dio durante el mes de febrero, cuando este valor resultó significativamente superior al promedio histórico e, incluso, a los valores de enero, lo cual es inusual. La temperatura mínima media mostró una evolución similar, con un pico en febrero y valores cercanos a los normales durante el resto de los meses de la campaña.