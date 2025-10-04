Sector granario: las temperaturas máximas de febrero superaron la media histórica del mes y los registros de enero

El jueves se llevó a cabo en la Sociedad Rural de Tucumán el Taller de Maíz y Poroto organizado por el programa Granos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc). Por primera vez, ambos cultivos fueron abordados en una misma jornada, que contó con una importante participación de productores, de técnicos y de representantes del sector.
La apertura estuvo a cargo de Hernán Salas, Director Técnico de la Institución, quien aprovechó la oportunidad para anunciar a los nuevos coordinadores de los proyectos Soja, Trigo y Maíz y al Coordinador del Programa, Augusto Casmuz. Asimismo, se realizó un reconocimiento a Daniel Gamboa (Jubilado recientemente) y a Victoria González (próxima a jubilarse) por su fructífera labor de investigación durante tantos años.
También se destacó y se agradeció el acompañamiento de las empresas que apoyan a la institución a lo largo de todo el año, así como también el trabajo de quienes colaboraron en la organización del evento.
Las charlas se desarrollaron en diferentes bloques de acuerdo a las temáticas abordadas.
Se trató temas como el clima, dinámica y rentabilidad de los sistemas productivos en el NOA; La integración del maíz y del poroto en los sistemas productivos del NOA: el rol de la investigación, de la generación de conocimientos y del trabajo en redes como pilares para el desarrollo de estos cultivos.
Se habló ademas, sobre las condiciones agrometeorológicas para los cultivos de granos y el impacto de las anomalías sobre los cultivos de maíz y poroto y se realizó un análisis de las secuencias maíz-soja y soja-soja, y sus cultivos sucesores y maíz y poroto en el NOA: algunos números para desistir en esta próxima campaña.
También se disertó sobre genética y rendimiento por ambientes y se dieron los resultados de los ensayos en macroparcelas de híbridos de maíz y de sorgo.
Se habló, además, sobre manejo agronómico y nutrición en maíz y en poroto y sobre el impacto de las fechas de siembras y densidades sobre la productividad del cultivo de maíz, y sobre la agricultura por ambientes.
Acerca de la sanidad se disertó en manejo de malezas, de enfermedades y de plagas. Entre estas se destacaron: las estrategias comunes y diferenciales para el manejo de malezas en los cultivos de maíz y de poroto y sobre las alternativas para el manejo eficiente de diferentes enfermedades.
Agrometeorología
El inicio de las charlas técnicas estuvo a cargo de Martín Leal, de la sección Agrometeorología de la Eeaoc. Presentó un análisis de las condiciones climáticas de la campaña de granos en la provincia.
Se analizaron las condiciones térmicas e hídricas que caracterizaron la última campaña de cultivo de granos en Tucumán, a partir de datos proporcionados por la red de estaciones meteorológicas automáticas, administrada por la sección Agrometeorología de la Eeaoc.
Las condiciones térmicas mostraron patrones muy similares en todas las localidades consideradas en el ámbito de la provincia y en zonas limítrofes. La temperatura máxima media se mantuvo dentro de los valores normales durante casi toda la campaña. La excepción se dio durante el mes de febrero, cuando este valor resultó significativamente superior al promedio histórico e, incluso, a los valores de enero, lo cual es inusual. La temperatura mínima media mostró una evolución similar, con un pico en febrero y valores cercanos a los normales durante el resto de los meses de la campaña.
Se distinguió también el comportamiento de las temperaturas máximas absolutas mensuales, que en toda la provincia estuvieron por encima de los 35º C entre octubre y marzo, y superaron los 40º C en febrero.
En el aspecto hídrico, las precipitaciones acumuladas entre los meses de octubre y mayo presentaron una marcada variabilidad espacial. En el norte de la provincia los acumulados fueron deficitarios respecto de los valores normales. En el sur se aproximaron a los promedios históricos de cada localidad, mientras que en el extremo este los registros resultaron superiores a lo normal.
En cuanto a la distribución temporal de las precipitaciones, el comportamiento fue similar en todas las localidades consideradas en este estudio. Octubre y noviembre presentaron lluvias por encima del promedio, y generaron buenas reservas para el inicio de la campaña. Posteriormente, entre diciembre y febrero se registró un déficit importante, con acumulados muy por debajo de lo esperado para este período. A partir de marzo, las lluvias volvieron a valores normales e, incluso, en algunos casos los superaron hasta el cierre de la campaña.