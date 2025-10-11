Hasta ahora Tucumán produjo 1,2 millón de toneladas de azúcar físico, según el Ipaat

El Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) difundió el avance de la zafra con los datos productivos aportados por los ingenios del NOA.
En Tucumán, 12 ingenios continúan en actividad con 182 días de molienda. El 9 de octubre, el ingenio Ñuñorco anunció la finalización de su campaña; el ingenio Santa Bárbara la había finalizado el mes pasado.
Con esto, ya dos ingenios han concluido su zafra 2025 en Tucumán. Los demás establecimientos proyectan finalizar la molienda durante la segunda quincena de octubre, aunque algunos podrían continuar hasta noviembre.
Según los datos productivos entregados al Ipaat, la zafra presenta un avance del 94%, respecto de lo estimado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), de 17,6 millones millones de toneladas de caña de azúcar.
En lo que va de la campaña, se han molido 16.447.332 toneladas de caña bruta. Este volumen representa un incremento de un 3% en comparación con el año anterior.
En lo que va de esta campaña se produjeron 1.203.306 toneladas de azúcar físico. En este valor se incluyen la suma de los diferentes tipos de azúcares cristalizados que se producen en los ingenios:
• azúcar blanco común tipo A (751.340 toneladas).
• azúcar crudo (278.149 toneladas).
• azúcar orgánico (16.645 toneladas).
• azúcar refinado (157.172 toneladas).
Con nueve destilerías en producción, la campaña de alcohol alcanza los 167 días. El 30 de septiembre la destilería del ingenio Santa Bárbara había anunciado su finalización.
Durante ese lapso se produjeron 269.570.725 litros de alcohol, lo que representa un incremento de un 6% a la misma fecha de 2024.
Del total de alcohol hidratado producido se deshidrataron 149.633.004 litros para la mezcla de biocombustibles (alcohol anhidro o bioetanol). Este último valor equivale al 56% del alcohol hidratado producido.
Provincias vecinas
Los ingenios de Salta y de Jujuy comunicaron que algunas plantas prevén finalizar la molienda durante octubre, mientras que el resto proyecta concluirla durante los primeros días de noviembre.
Hasta el momento llevan 146 días de actividad, durante los cuales se molieron 6.293.711 toneladas de caña bruta. Este volumen representa un avance de zafra del 84%, respecto de las estimaciones de materia prima disponible anunciadas por entidades que representan a aquellos ingenios.
Durante esos días de molienda se produjo un total de 435.709 toneladas de azúcar físico, que representan la suma de los diferentes tipos de azúcares cristalizados que se producen en los ingenios:
• azúcar blanco (74.806 toneladas).
• azúcar crudo (114.868 toneladas).
• azúcar orgánico (103.339 toneladas).
• azúcar refinado (139.247 toneladas).
En cuanto a la campaña de alcohol, las cinco destilerías se encuentran en actividad, y hasta el momento han producido 163.933.226 litros de alcohol hidratado.
De este total se deshidrataron 127.540.546 litros para la mezcla de biocombustibles (alcohol anhidro o bioetanol). Este último valor equivale al 78% del alcohol hidratado producido.
Sobre la base de todas estas cifras se concluye que el volumen total de la zafra en la Argentina alcanza las 22.741.043 toneladas de caña molida bruta, con un total de 1.639.015 toneladas de azúcar físico y 433.503.951 litros de alcohol hidratado total.
Mitin
Por otro lado, las autoridades del Ipaat dieron a conocer detalles de la reunión que mantuvieron el miércoles pasado con integrantes del Grupo Ledesma, en el marco de un encuentro con representantes de entidades y de cooperativas cañeras.
Por el Ipaat estuvieron su vicepresidente, Ricardo Véliz, y los directores Bernabé Alzabé y Juan Carlos Mirande -presidente del Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART)-; el gerente, Jorge Etchandy, y los jefes de área Jorge Soria (Técnica) y Claudia Valoy (Informática).
En representación del Grupo Ledesma participó Martín Franzini, director del negocio de Azúcar y Alcohol, y Fernando del Pino, gerente de Operación de Ledesma en Tucumán. También participaron referentes de las entidades cañeras, de federaciones y de cooperativas de Tucumán.
Estas reuniones se desarrollaron en el marco de los encuentros programados durante la zafra 2025 con el Gobierno provincial, representantes del sector industrial y cañero.
Durante la visita del Grupo Ledesma, el Ipaat y los productores cañeros abordaron diversos temas relacionados con el avance de la zafra en Tucumán, en Salta y en Jujuy, y se analizó el estado de la producción de azúcar y alcohol, junto al plan de exportación.