Impulsan fiscalizaciones contra Lobesia botrana

La medida permite a los productores de Mendoza y de San Juan el movimiento uva fresca.

Hace 5 Hs

Las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) comunicaron que con el objetivo de facilitar el comercio y de proteger las áreas libres de la plaga Lobesia botrana, el organismo puso en marcha las fiscalizaciones previstas para asegurar el cumplimiento del Sistema de Mitigación de Riesgo (SMR), que permite a los productores de Mendoza y de San Juan el movimiento uva fresca para comercializar en el mercado interno y/o para exportar a Brasil.

Estas acciones se enmarcan en la estrategia de fiscalización inteligente, que contempla el análisis de riesgo, el uso de datos y de tecnologías para optimizar la eficacia y la eficiencia en la protección de los viñedos. Los ejes de la fiscalización del Programa Nacional de Lobesia botrana son el SMR y la protección de áreas libres de la plaga mediante el control de movimientos de fruta de vid y material de propagación desde las provincias con presencia de la plaga hacía áreas libres.

Consejos ante la presencia de enjambres de abejas en ciudades

Aftosa: el 13 arranca la segunda campaña anual de vacunación

Soja: Neogen apunta a ocupar 2,5 millones de hectáreas en 2029

Aprendé a observar y entender el planeta Tierra desde el espacio con un curso gratuito

Récord de exportaciones citrícolas en el último lustro

¿Por qué son importantes los debates de candidatos?

No todo es negativo: tres proyectos de planificación funcionaron bien en Tucumán

Nobel de Literatura: "Leer libros nos da más fuerza para sobrevivir en estos tiempos"

Homenajeron al doctor Hugo Japaze por su compromiso con la medicina

Teatro: tradición, cambio y aculturación en la obra brasileña "Azira'i"

Paola Moreno celebra 50 años de música

