Impulsan fiscalizaciones contra Lobesia botrana

Las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) comunicaron que con el objetivo de facilitar el comercio y de proteger las áreas libres de la plaga Lobesia botrana, el organismo puso en marcha las fiscalizaciones previstas para asegurar el cumplimiento del Sistema de Mitigación de Riesgo (SMR), que permite a los productores de Mendoza y de San Juan el movimiento uva fresca para comercializar en el mercado interno y/o para exportar a Brasil.

Estas acciones se enmarcan en la estrategia de fiscalización inteligente, que contempla el análisis de riesgo, el uso de datos y de tecnologías para optimizar la eficacia y la eficiencia en la protección de los viñedos. Los ejes de la fiscalización del Programa Nacional de Lobesia botrana son el SMR y la protección de áreas libres de la plaga mediante el control de movimientos de fruta de vid y material de propagación desde las provincias con presencia de la plaga hacía áreas libres.