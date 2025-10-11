Influenza aviar: Senasa confirmó un caso en Buenos Aires

En este sentido, en caso de que se observen mortandades en aves o signos clínicos compatibles con IAAP -como sintomatología nerviosa, digestiva y/o respiratoria-, se deberá dar aviso inmediato al Senasa en su oficina más cercana (personal o telefónicamente); por WhatsApp, al +5411957005704; escribiendo un correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar, o mediante el llenado del Formulario Avisá al Senasa, disponible en el sitio web oficial del organismo. Para mayor información, ingresar en el micrositio de influenza aviar del Senasa.