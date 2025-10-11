El auto más barato del mercado puede comprarse con 18 sueldos

“En los últimos meses subieron los salarios en dólares y al mismo tiempo se eliminaron impuestos a los autos, como es el caso del Impuesto PAIS y la primera escala de los impuestos promedio. El costo promedio de un auto 0 km entre 2020 y 2023 fue 25 salarios, contra 18 hoy”, analizaron desde Econométrica, según reporta el sitio Motor1Argentina.
Además, como parte de la evaluación, la consultora analizó que: “el resultado de todo esto es que las ventas de 0 km suben en la Argentina”. “En 2023, los salarios eran de 300 dólares y no había crédito para la compra de autos. El resultado fue que se vendieron 400 mil vehículos. En 2025 los salarios llegan a 1.000 dólares, reaparecieron los créditos prendarios y las ventas de autos suben 50%, con la posibilidad de patentar más de 600 mil unidades para fin de año”, es la información que se publica en el informe.
Tomar la referencia del Informe de Precios del Sector Automotor (IPSA ) para establecer el precio promedio de los autos más accesibles es válido porque las políticas comerciales de las marcas pueden ser distintas y, por ejemplo, no aplicar aumentos en algunos modelos en un determinado mes como estrategia frente a sus competidores pero luego recuperar precio dos o tres períodos más adelante. Eso haría que los salarios necesarios para comprar un 0 kilómetro accesible se distorsionen durante el año.
La referencia
El auto más barato del mercado, el Renault Kwid que también lo era en julio con un precio de $19.990.000, la ecuación muestra que en ese mes se debieron ahorrar 13,3 salarios para comprar el vehículo. Y si se tomara como referencia el precio de agosto, con la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) del mes anterior en plena vigencia, los salarios necesarios fueron 14,1 para adquirir el bien.
Con los aumentos de precios de los últimos dos meses, que fueron superiores al promedio de incrementos del primer semestre del año, esa relación deberá tener una actualización próxima del índice elaborado por el Ministerio de Capital Humano. Sucede que el auto pasó de un precio de $19.990.000 en la lista de precios de julio a los actuales $23.830.000. Si se tomara este precio, la relación subiría a 15,7 salarios para comprar el auto.
Durante el año, la relación entre el auto más barato y los sueldos se mantuvo con una tendencia a la baja y luego se estancó. En enero, fueron necesarios 14,4 salarios, que bajaron a 13,9 en febrero, 13,6 en marzo y 13,3 en abril. Ese mismo porcentaje se mantuvo en mayo, junio y julio.