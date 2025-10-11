El auto más barato del mercado puede comprarse con 18 sueldos

La referencia

El auto más barato del mercado, el Renault Kwid que también lo era en julio con un precio de $19.990.000, la ecuación muestra que en ese mes se debieron ahorrar 13,3 salarios para comprar el vehículo. Y si se tomara como referencia el precio de agosto, con la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) del mes anterior en plena vigencia, los salarios necesarios fueron 14,1 para adquirir el bien.



Con los aumentos de precios de los últimos dos meses, que fueron superiores al promedio de incrementos del primer semestre del año, esa relación deberá tener una actualización próxima del índice elaborado por el Ministerio de Capital Humano. Sucede que el auto pasó de un precio de $19.990.000 en la lista de precios de julio a los actuales $23.830.000. Si se tomara este precio, la relación subiría a 15,7 salarios para comprar el auto.



Durante el año, la relación entre el auto más barato y los sueldos se mantuvo con una tendencia a la baja y luego se estancó. En enero, fueron necesarios 14,4 salarios, que bajaron a 13,9 en febrero, 13,6 en marzo y 13,3 en abril. Ese mismo porcentaje se mantuvo en mayo, junio y julio.