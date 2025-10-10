“Para vos, Miguel”: la conmovedora dedicatoria de "Pulpo" González a Miguel Ángel Russo tras su gol ante San Lorenzo

“Un saludo grande para la familia. No pude ir al velorio porque estábamos concentrados. Este pequeño homenaje es para él”, contó después del partido, elegido como la figura en el estadio. “Me aconsejó mucho, me habló mucho. Ni bien llegué a Boca, de la mano de Román y de la mano de él, me dijo que era un luchador. Tuve una lesión muy compleja y él me decía que le hacía acordar a él por cómo afrontaba las cosas. Lo voy a llevar siempre en mi corazón”, agregó con la voz quebrada.