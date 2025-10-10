VIDEO. Así fue el momento en que Corina Machado se enteró de que había ganado el Premio Nobel de la Paz

La líder opositora venezolana María Corina Machado calificó la obtención del Premio Nobel de la Paz 2025, otorgado este viernes por el Comité Nobel de Noruega, como un “logro” y “reconocimiento” para todo el pueblo venezolano.
“Este es un logro para toda la sociedad, yo sólo soy una persona, no lo merezco”, expresó Machado en una conversación telefónica difundida por la Fundación Nobel, en la que definió el galardón como “el mayor reconocimiento a nuestro pueblo”.
El director del Instituto Nobel noruego, Kristian Berg Harpviken, fue quien llamó a la opositora minutos antes del anuncio oficial -a las 11.00 hora local (9.00 GMT)- para comunicarle la noticia. La reacción de Machado quedó registrada en video: sorprendida, repitió varias veces “Oh, Dios mío!” y, con la voz entrecortada, admitió: “No tengo palabras”.
“Me siento honrada, abrumada y muy agradecida en nombre del pueblo de Venezuela”, afirmó la dirigente, que actualmente vive en la clandestinidad tras la ilegal reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales de julio de 2024, comicios denunciados como fraudulentos por la oposición.
El fallo del Comité Nobel resaltó “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano” y “su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. Pese al reconocimiento, Machado se mostró prudente: “Aún no hemos llegado allí, estamos trabajando duro para lograrlo, estoy segura de que ganaremos. Este es el reconocimiento más grande para nuestra gente, que se lo merece”, dijo.
En el video, de poco más de cuatro minutos, se observa a Harpviken pedirle a Machado que espere cinco minutos antes de difundir la noticia, hasta que el anuncio fuera oficial. “Creo que me va a llevar mucho más tiempo creer lo que acabo de escuchar”, respondió ella con una sonrisa emocionada.
Durante la conversación, ocurrida a mitad de la noche en Caracas, Machado reiteró su agradecimiento “en nombre del pueblo venezolano” y volvió a insistir: “Esto es un movimiento, un logro de toda la sociedad. Yo soy apenas una persona, y desde luego no lo merezco”.
“Usted se lo merece”, le replicó Harpviken, asegurando que el reconocimiento era también personal: “Esto es un reconocimiento a usted, a lo que usted ha hecho”.
La cuenta oficial de los Premios Nobel difundió en la red X el video del momento en que la dirigente recibió la llamada, mostrando la emoción de quien, pese a la persecución política y la adversidad, mantuvo viva la esperanza de su pueblo.
“Estamos trabajando muy duro para lograrlo, pero estoy segura de que ganaremos. Este es, desde luego, el mayor reconocimiento a nuestro pueblo, que verdaderamente lo merece”, cerró la flamante Nobel de la Paz 2025, convertida hoy en símbolo de la resistencia democrática venezolana.