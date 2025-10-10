VIDEO. Así fue el momento en que Corina Machado se enteró de que había ganado el Premio Nobel de la Paz

El fallo del Comité Nobel resaltó “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano” y “su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. Pese al reconocimiento, Machado se mostró prudente: “Aún no hemos llegado allí, estamos trabajando duro para lograrlo, estoy segura de que ganaremos. Este es el reconocimiento más grande para nuestra gente, que se lo merece”, dijo.