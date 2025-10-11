La comunidad aeroespacial espera el lunes: algo histórico puede pasar

Los ingenierons retiraron deliberadamente algunas placas en zonas estratégicas para evaluar la resistencia de los materiales ante altas temperaturas y turbulencias durante la reentrada. Los datos que se recopilen del escudo térmico sometido a condiciones extremas no solo le servirá a SpaceX, también a las misiones planificadas por la Nasa dentro del programa Artemis, donde Starship adaptada funcionará como módulo de alunizaje.



En cuanto al aterrizaje, el plan de vuelo indica que el contacto con tierra firme será en el Golfo de México, mientras que la etapa superior completará su trayecto antes de amerizar (llegar al agua) en el océano Índico. Aunque los vehículos no serán recuperados físicamente, los ingenieros recopilarán información clave sobre materiales, combustión, estabilidad y control de aterrizaje.



Este tipo de ejercicios permite identificar ajustes operativos y técnicos antes de comprometer cargas útiles efectivas, una estrategia que ha caracterizado el desarrollo de Starship desde sus primeras pruebas.