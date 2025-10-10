Secciones
Política

Federico Pelli le envió un mensaje a Osvaldo Jaldo: "Lo invito a debatir de forma seria y responsable"

El candidato de La Libertad Avanza se expresó a través de su cuenta de X.

Federico Pelli. Federico Pelli.
Hace 39 Min

Luego de que el candidato a diputado por el frente "Tucumán Primero", el gobernador en uso de licencia Osvaldo Jaldo, haya criticado el proyecto de La Libertad Avanza que habla sobre las comunas y el uso eficiente de los recursos económicos, Federico Pelli lo invitó a debatir sobre las propuestas que tienen los partidos que cada uno encabeza.

Jaldo había sido consultado sobre un proyecto de La Libertad Avanza que plantea el uso correcto y eficiente de los recursos económicos de las comunas. "Les resulta más fácil eliminar las comunas que salir a trabajar y ponerse a disposición de los que vivimos en el interior", respondió. 

Tras los dichos del gobernador en uso de licencia, Pelli se expresó a través de su cuenta oficial de X: "Desde La Libertad Avanza no queremos eliminar las comunas, no confunda a la población tucumana. Lo que sí queremos es transparentar los fondos millonarios que se destinan y que, caminando esas mismas comunas, no se ve que sean invertidos debido al estado deplorable de muchas zonas rurales".

Y añadió: "Lo que sí queremos eliminar son los privilegios de los que goza solamente la dirigencia política en esos lugares. También aclararle que conocemos muy bien el interior provincial y contamos con el acompañamiento de cada vez más tucumanos cansados del kirchnerismo que usted representa en Tucumán y que los hundió en la miseria a muchos de ellos en los últimos 20 años".

En ese marco, Pelli invitó a Jaldo a debatir temas que le importan a la sociedad: "Lo invito responsablemente a discutir y debatir sobre estos temas de forma seria y para beneficio de los tucumanos. Las redes y los medios de comunicación pasaron a ser los interlocutores entre los candidatos en esta elección, al punto de lograr que se de este debate de forma presencial, de los dos candidatos más importantes de esta elección".

Temas Osvaldo JaldoElecciones 2025Federico Pelli
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“En Tucumán se terminó la impunidad, los padrinazgos y la puerta giratoria”, dijo Jaldo

“En Tucumán se terminó la impunidad, los padrinazgos y la puerta giratoria”, dijo Jaldo

Jaldo se reunió con intendentes y concejales de toda la provincia

Jaldo se reunió con intendentes y concejales de toda la provincia

Soledad Molinuevo, a Jaldo: “Tengo los pies lastimados de tanto caminar; él solo va a actos masivos”

Soledad Molinuevo, a Jaldo: “Tengo los pies lastimados de tanto caminar; él solo va a actos masivos”

Lo más popular
Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU
1

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo
2

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú
3

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado
4

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

“Esto en Europa no pasa”: el director de la Casa Histórica denunció daños constantes en la fachada
5

“Esto en Europa no pasa”: el director de la Casa Histórica denunció daños constantes en la fachada

Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: ¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!
6

Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: "¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!"

Más Noticias
“Esto en Europa no pasa”: el director de la Casa Histórica denunció daños constantes en la fachada

“Esto en Europa no pasa”: el director de la Casa Histórica denunció daños constantes en la fachada

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Con mi mujer no: la feroz respuesta de Ángel Di María tras los polémicos comentarios de Toti Pasman

"Con mi mujer no": la feroz respuesta de Ángel Di María tras los polémicos comentarios de Toti Pasman

Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

El té que rejuvenece y fortalece la memoria: descubrí sus sorprendentes beneficios

El té que rejuvenece y fortalece la memoria: descubrí sus sorprendentes beneficios

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

Comentarios