Federico Pelli le envió un mensaje a Osvaldo Jaldo: "Lo invito a debatir de forma seria y responsable"

Luego de que el candidato a diputado por el frente "Tucumán Primero", el gobernador en uso de licencia Osvaldo Jaldo, haya criticado el proyecto de La Libertad Avanza que habla sobre las comunas y el uso eficiente de los recursos económicos, Federico Pelli lo invitó a debatir sobre las propuestas que tienen los partidos que cada uno encabeza.
Jaldo había sido consultado sobre un proyecto de La Libertad Avanza que plantea el uso correcto y eficiente de los recursos económicos de las comunas. "Les resulta más fácil eliminar las comunas que salir a trabajar y ponerse a disposición de los que vivimos en el interior", respondió.
Tras los dichos del gobernador en uso de licencia, Pelli se expresó a través de su cuenta oficial de X: "Desde La Libertad Avanza no queremos eliminar las comunas, no confunda a la población tucumana. Lo que sí queremos es transparentar los fondos millonarios que se destinan y que, caminando esas mismas comunas, no se ve que sean invertidos debido al estado deplorable de muchas zonas rurales".
Y añadió: "Lo que sí queremos eliminar son los privilegios de los que goza solamente la dirigencia política en esos lugares. También aclararle que conocemos muy bien el interior provincial y contamos con el acompañamiento de cada vez más tucumanos cansados del kirchnerismo que usted representa en Tucumán y que los hundió en la miseria a muchos de ellos en los últimos 20 años".
En ese marco, Pelli invitó a Jaldo a debatir temas que le importan a la sociedad: "Lo invito responsablemente a discutir y debatir sobre estos temas de forma seria y para beneficio de los tucumanos. Las redes y los medios de comunicación pasaron a ser los interlocutores entre los candidatos en esta elección, al punto de lograr que se de este debate de forma presencial, de los dos candidatos más importantes de esta elección".