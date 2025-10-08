Jaldo se reunió con intendentes y concejales de toda la provincia

El objetivo de la reunión, explicó el ministro de Interior, Darío Monteros, fue “articular acciones con intendentes y concejales de toda la provincia. Se ha priorizado a la gestión de gobierno, la institucionalidad, seguir trabajando en cada una de las jurisdicciones y en todos los ámbitos que nos compete al gobierno, salud, educación, seguridad, servicio, obra, estar a la par de la gente”.