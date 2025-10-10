Un candidato kirchnerista se negó a definir a Venezuela como una dictadura

El candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, se refirió a la situación política en Venezuela y calificó al gobierno de Nicolás Maduro como “una democracia con fallas”, evitando definirlo como una dictadura.
“Tiene un sistema de democracia que tiene una serie de fallas y cierto carácter autoritario. Hay un argentino detenido allí (el gendarme Nahuel Gallo), y no sé qué información existe sobre él. Me parece mal. Debe haber acceso a un juez, haya cometido lo que haya cometido”, señaló el ex ministro de Relaciones Exteriores durante el kirchnerismo.
También recordó que la ex presidenta Cristina Kirchner había cuestionado la falta de transparencia electoral en Venezuela: “Cristina dijo que había que mostrar las actas electorales y Nicolás Maduro no las mostró”, apuntó.
E instó a que la mirada internacional también se centre en otro aspecto del conflicto venezolano: “Hay una semiamenaza de intervención de Estados Unidos. Ha dicho que puede hacer acciones militares con fuerzas armadas en otros países para atacar el narcoterrorismo”, advirtió.
Jorge Taiana expresó su preocupación por el rumbo de Argentina
Por otro lado, Taiana trasladó la discusión al escenario local y expresó preocupación por el rumbo político en Argentina. “Tenemos un gobierno de ultraderecha que se dedica a incitar a la violencia, y desprestigia y ataca a opositores y periodistas. Hay una mirada muy liviana, como frente a Trump, que está mandando fuerzas federales a Chicago. ¿Qué tiene que ver eso con la democracia liberal que supo tener Estados Unidos? El problema no es Venezuela”, sostuvo.
Por último, el dirigente advirtió que en el país existe “una deriva autoritaria fenomenal” y lamentó que “muchos no parecen preocuparse por ella”.