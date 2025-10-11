Comer: un arma para contrarrestar los efectos negativos de la soledad

La soledad no es solo una sensación, sino un factor de riesgo para el bienestar comparable al tabaquismo o la obesidad. Y comer sin compañía se ha identificado como una de sus formas más comunes. De ahí es que la dieta mediterránea pica en punta para darle solución a un problema considerado una grave amenaza sanitaria. La guía alimentaria, entre las miles que existen, garantiza su éxito si es socialmente acompañada. Es decir, comer en compañía o en familia.