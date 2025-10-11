Practicá una entrevista con un robot argentino para conseguir trabajo con más rapidez

El mercado laboral cambió para siempre. Un ejemplo de ello es el método innovador que propone la plataforma argentina SeedsMatch. Se trata de entrevistas guiadas por un robot con acento argentino que evalúa tanto tus conocimientos como tus habilidades blandas y adaptación cultural. Solo necesitás tu CV y tu perfil de LinkedIn para empezar y probar el mecanismo. La posibilidad de acceder a una demostración está disponible en seedsmatch.com
El proceso es simple y eficiente. Primero, las empresas crean su búsqueda y la inteligencia artificial (IA) perfecciona la descripción del puesto. Luego, los candidatos reciben un enlace y responden preguntas en video creadas por la inteligencia artificial. La plataforma analiza cada respuesta y genera un ranking con quienes mejor se adecuan al perfil buscado.
Con más de 65.000 perfiles validados, la startup SeedsMatch trabaja en la Argentina, Chile y México, y ya ayuda a gigantes como Coca-Cola, Unilever, Mercado Libre, Danone y Banco Galicia a encontrar talento cinco veces más rápido que con los métodos tradicionales. Según la empresa, el 93% de los clientes logra contratar personal en horas, en lugar de semanas.
Más que el CV
Seeds Match no se limita al currículum: valida competencias reales y garantiza la privacidad de los datos de los usuarios. Además, todos los postulantes reciben las mismas oportunidades, reduciendo los sesgos que suelen aparecer en entrevistas convencionales: en esto radica su garantía de transparencia.
La plataforma permite que cualquier persona pueda mostrar su potencial y animarse a nuevas oportunidades laborales. Próximamente, se propone alcanzar un millón de candidatos en la Argentina y gamificar la experiencia para crear un CV portable, verificable y actualizado en tiempo real.
“El talento existe: el problema siempre fue encontrarlo”, afirmó Ignacio Basso, CEO y cofundador de SeedsMatch, a Forbes Argentina. Ahora los jóvenes pueden probar entrevistas con un robot argentino, mostrar sus habilidades y acercarse a su próximo trabajo sin perder tiempo ni oportunidades.