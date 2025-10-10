Secciones
Seguridad

Secuestran $500 millones en un puesto fronterizo de Tucumán

El hallazgo se produjo durante un operativo en 7 de Abril. El dinero era trasladado en una furgoneta que viajaba desde Jujuy hacia Rosario.

IMAGEN DE LA POLICÍA IMAGEN DE LA POLICÍA
Hace 2 Hs

Un operativo de control realizado en el puesto fronterizo 7 de Abril, sobre la Ruta Nacional 34, terminó con el secuestro de una suma millonaria de dinero en efectivo. Según informaron fuentes oficiales, el procedimiento tuvo lugar alrededor de la medianoche del jueves, en el marco del “Megaoperativo Lapacho 2025”.

Durante la inspección de rutina a una furgoneta Toyota que circulaba con destino a Rosario, personal policial detectó cuatro cajas de cartón que contenían en su interior $500.000.000 (quinientos millones de pesos). El vehículo provenía de la provincia de Jujuy y era conducido por un hombre mayor de edad oriundo de Chaco.

Ante la magnitud del hallazgo y la presunta infracción al Código Aduanero (Ley 22.415), se dio intervención a las autoridades competentes y se procedió al secuestro del dinero. La investigación busca determinar el origen y destino de los fondos.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU
1

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo
2

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La avenida del Centenario que nunca se terminó
3

La avenida del Centenario que nunca se terminó

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado
4

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú
5

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: ¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!
6

Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: "¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!"

Más Noticias
La avenida del Centenario que nunca se terminó

La avenida del Centenario que nunca se terminó

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Dos detenidos por el violento asalto a “Casa Croix”

Dos detenidos por el violento asalto a “Casa Croix”

Denuncian a integrantes del clan Los Gardelitos de intentar influenciar a testigos que son claves

Denuncian a integrantes del clan Los Gardelitos de intentar influenciar a testigos que son claves

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

Los narcos buscan gente vulnerable para traficar cocaína

Los narcos buscan gente vulnerable para traficar cocaína

Comentarios