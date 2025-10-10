Secuestran $500 millones en un puesto fronterizo de Tucumán

Un operativo de control realizado en el puesto fronterizo 7 de Abril, sobre la Ruta Nacional 34, terminó con el secuestro de una suma millonaria de dinero en efectivo. Según informaron fuentes oficiales, el procedimiento tuvo lugar alrededor de la medianoche del jueves, en el marco del “Megaoperativo Lapacho 2025”.
Durante la inspección de rutina a una furgoneta Toyota que circulaba con destino a Rosario, personal policial detectó cuatro cajas de cartón que contenían en su interior $500.000.000 (quinientos millones de pesos). El vehículo provenía de la provincia de Jujuy y era conducido por un hombre mayor de edad oriundo de Chaco.
Ante la magnitud del hallazgo y la presunta infracción al Código Aduanero (Ley 22.415), se dio intervención a las autoridades competentes y se procedió al secuestro del dinero. La investigación busca determinar el origen y destino de los fondos.