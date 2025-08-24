En 7 de Abril: llevaban cuatro kilos de cocaína ocultos en mesas de madera

Hasta el sábado, en todo el NOA, las diferentes fuerzas de la región realizaron 15 decomisos de drogas. En nuestra provincia se concretaron nueve procedimientos, lo que representa el 60% del total. Fueron tres veces más que los realizados en Salta, principal punto de ingreso de la droga al país. En Santiago del Estero, Jujuy y Catamarca aparecen en esta lista con un secuestro en cada jurisdicción.