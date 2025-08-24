Secciones
En 7 de Abril: llevaban cuatro kilos de cocaína ocultos en mesas de madera

Durante este mes, en Tucumán se desarrollaron la mayor cantidad de operativos de secuestro de drogas. Importante aumento en la cantidad de estupefaciente decomisado.

OPERATIVO. el decomiso de la cocaína fue concretado el sábado por personal de Gendarmería. OPERATIVO. el decomiso de la cocaína fue concretado el sábado por personal de Gendarmería.
Hace 1 Hs

Con el decomiso de cuatro kilos de cocaína concretado el sábado por personal de Gendarmería Nacional, Tucumán se consolidó como la provincia en la que mayor cantidad de operativos antidrogas se realizaron durante este mes en el NOA.

Personal de la fuerza nacional detuvo en el puesto de control de 7 de Abril, al noreste de la provincia, a un micro de línea que había partido desde Jujuy con destino a Buenos Aires. Al analizar las bodegas, los gendarmes encontraron dos juegos de mesas de madera que tenían un peso anormal.

Los efectivos, con autorización judicial, desarmaron los muebles y descubrieron que habían ocultados seis paquetes que en su interior tenían un peso total de cuatro kilos de cocaína. Dos mujeres oriundas de Bolivia fueron detenidas por el caso.

Hasta el sábado, en todo el NOA, las diferentes fuerzas de la región realizaron 15 decomisos de drogas. En nuestra provincia se concretaron nueve procedimientos, lo que representa el 60% del total. Fueron tres veces más que los realizados en Salta, principal punto de ingreso de la droga al país. En Santiago del Estero, Jujuy y Catamarca aparecen en esta lista con un secuestro en cada jurisdicción.

El dicho “cantidad no es sinónimo de calidad” también se aplica en el narcotráfico. El sábado, en Jujuy, personal de la Dirección General de Aduanas y la policía de Jujuy, descubrieron que en un camión se habían ocultado 52 kilos de cocaína. En Monte Quemado, Santiago Del Estero, los gendarmes encontraron 46 kilos de esa sustancia ocultas en una carga de maíz.

Más números

En total, según los informes estadísticos a los que tuvo acceso LA GACETA, en Tucumán se secuestraron 16 kilos de cocaína (valuada en U$S80.000) y 12 kilos de marihuana (en la calle se podrían obtener más de U$S70.000).

La provincia continúa marcando récords en lo que es el secuestro de estupefacientes. Con este último decomiso de cocaína, ya son 847 los kilos de esta droga incautados en lo que va del año, lo que representa 10 veces más de los 82 kilos decomisados en todo 2024.

También hubo un importante incremento de marihuana. Hasta ayer se habían decomisado 349 kilos de esa sustancia, mientras que en todo el año fueron 42. Este aumento serviría para confirmar que en el NOA se está produciendo para comercializar las flores que tienen un valor mucho más elevado en el mercado.

