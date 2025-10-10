¡Está irreconocible!: Alex Caniggia se borró los tatuajes y parece otra persona

Alex Caniggia siempre genera controversia y esta vez sorprendió a sus seguidores con una impactante revelación sobre su aspecto físico: comenzó un tratamiento para borrarse los tatuajes. A través de sus historias de Instagram, el influencer mostró el paso a paso de su visita a un centro especializado en remoción láser y se mostró feliz con este drástico cambio.
En los clips, el hijo del exfutbolista Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis aparece junto al profesional que lo está tratando, al que etiquetó con el usuario @tattooremovalok, y escribió: “¡Se viene con todoooo!”.
Alex Caniggia comenzó un tratamiento para borrarse los tatuajes
“Estoy en mi prime”, dijo cuando se mostró en sus historias de Instagram junto al profesional que hizo la remoción del dibujo en su piel. En otra de las publicaciones, posó sonriente junto al médico y agregó: “Fuera los tattoos, los uno con los uno, mi amigo el doc”.
Finalmente, la pareja de Melody Luz mostró su brazo completamente vendado después de la sesión, dejando en claro que el proceso ya está en marcha y que no hay vuelta atrás.
Aunque no reveló qué diseños decidió eliminar primero, todo indica que planea una renovación estética profunda, algo que viene insinuando desde hace semanas en sus redes.
Horas más tarde, el mediático volvió a generar revuelo al mostrar su nueva adquisición: una camioneta 0 km, que presentó con orgullo bajo el mensaje “Nueva nave 0 km”.