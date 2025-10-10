Leandro Gracián y Ariel Broggi, los discípulos de Russo que se enfrentan por un ascenso a Primera

La final de la Primera Nacional de este sábado tendrá un condimento especial. No solo definirá cuál será el equipo que acompañará a la Liga Profesional en 2025, sino que también reunirá a dos viejos conocidos con una historia compartida: Leandro Gracián y Ariel Broggi. Ambos fueron compañeros en Vélez Sarsfield, discípulos de Miguel Ángel Russo y hoy, desde los bancos de suplentes, se cruzan como entrenadores en el partido más importante del año.
Unidos por Vélez y por Russo
Entre 2003 y 2006, Gracián y Broggi compartieron vestuario en Vélez Sarsfield, donde fueron dirigidos por Miguel Ángel Russo, el recordado técnico que falleció recientemente. Juntos formaron parte del plantel que se consagró campeón del Torneo Clausura 2005, uno de los equipos más recordados del “Miguelo”.
Broggi fue titular durante la mayor parte del torneo, destacándose como lateral izquierdo, mientras que Gracián comenzó como suplente y terminó ganándose un lugar en el once inicial gracias a su talento y visión de juego. Ese ciclo marcó a ambos futbolistas, que hoy reconocen en Russo a un maestro y referente de su formación.
“Fue un técnico que nos enseñó cómo competir y cómo vivir el fútbol. Los dos nos quedamos con muchas cosas de él”, reconoció Gracián días antes de la final.
Caminos distintos, misma vocación
Tras aquel paso por Vélez, las trayectorias de ambos siguieron rumbos diferentes.
Ariel Broggi -lateral izquierdo- jugó en Banfield, Quilmes y tuvo un paso por el fútbol turco antes de retirarse en 2013.
Leandro Gracián, en cambio, amplió su recorrido internacional: jugó en Boca Juniors, Independiente, Colón y en clubes de México, Chile, Ecuador, Paraguay y Colombia, hasta retirarse en 2017 con la camiseta de San Martín de Tucumán.
Ambos abrazaron después la carrera de entrenadores, aunque con caminos bien distintos.
De asistentes a protagonistas
Gracián comenzó como ayudante de campo de Walter Erviti en Atlanta y más tarde trabajó en Boca, donde integró el cuerpo técnico de Hugo Ibarra y fue parte del título de la Liga Profesional 2022. Desde mayo del año pasado es el DT principal de Deportivo Madryn, con un rendimiento notable: 34 victorias, 24 empates y 12 derrotas en 70 partidos. “Dirigir a Boca en el futuro es un objetivo en mi carrera”, ha dicho en más de una ocasión.
Broggi, por su parte, inició su camino en Banfield y luego fue asistente de Eduardo Coudet, acompañándolo en Racing, Internacional de Porto Alegre, Celta de Vigo y Atlético Mineiro. En 2025 regresó al "Taladro" como técnico principal, y tras un breve ciclo, asumió en Gimnasia de Mendoza, donde en apenas 12 encuentros logró llevar al equipo a la final por el ascenso.
Una final con historia y amistad
El destino los vuelve a cruzar, pero esta vez en lados opuestos. Gracián, al frente de Deportivo Madryn, y Broggi, como DT de Gimnasia de Mendoza, definirán el primer ascenso a la Liga Profesional en Vicente López.
Gracián reconoció que será una final “especial y difícil”, no solo por lo que hay en juego, sino por la relación que los une. “Es una pena enfrentarlo, porque somos amigos. Pero después del partido nos vamos a volver a hablar, como siempre”, dijo el exBoca.
Solo uno levantará el trofeo este fin de semana. El otro deberá intentarlo más adelante, a través del Reducido. Pero, gane quien gane, ambos seguirán escribiendo una historia común, unida por la enseñanza y el legado de Miguel Ángel Russo, aquel entrenador que les enseñó a competir con humildad y grandeza.