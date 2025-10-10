Leandro Gracián y Ariel Broggi, los discípulos de Russo que se enfrentan por un ascenso a Primera

De asistentes a protagonistas

Gracián comenzó como ayudante de campo de Walter Erviti en Atlanta y más tarde trabajó en Boca, donde integró el cuerpo técnico de Hugo Ibarra y fue parte del título de la Liga Profesional 2022. Desde mayo del año pasado es el DT principal de Deportivo Madryn, con un rendimiento notable: 34 victorias, 24 empates y 12 derrotas en 70 partidos. “Dirigir a Boca en el futuro es un objetivo en mi carrera”, ha dicho en más de una ocasión.