El largo parate de la Primera Nacional: qué pasará con los clubes que quedaron fuera del Reducido

Un receso inédito y sus implicancias

Este parate prolongado es calificado como un caso único en el fútbol mundial. De acuerdo con la reglamentación de la FIFA, los futbolistas solo tienen derecho a 21 días de vacaciones al término de la temporada, por lo que los planteles deberán volver a entrenarse mucho antes de que vuelva la competencia. La inactividad competitiva, sin embargo, se extenderá mucho más allá del descanso habitual.