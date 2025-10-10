Secciones
DeportesFútbol

Franco Mastantuono comparó a Xabi Alonso con Marcelo Gallardo: “Los dos me piden lo mismo”

El mediocampista argentino del Real Madrid reveló las similitudes entre su actual entrenador y el ex DT de River. Ambos, según dijo, le exigen intensidad, presión tras pérdida y protagonismo con la pelota.

Franco Mastantuono ya anotó su primer gol en Real Madrid. Franco Mastantuono ya anotó su primer gol en Real Madrid.
Hace 1 Hs

Con apenas 18 años, Franco Mastantuono atraviesa un presente soñado. El mediocampista surgido en River, hoy jugador del Real Madrid, no solo se consolidó como una de las grandes promesas del fútbol argentino, sino que también se ganó la confianza de Xabi Alonso, actual entrenador del conjunto español. En una entrevista reciente, el joven futbolista sorprendió al comparar las exigencias tácticas del técnico español con las de Marcelo Gallardo, su formador en el club de Núñez.

“Xabi Alonso y Gallardo me piden lo mismo”

Mastantuono explicó que las demandas que recibe en el Real Madrid son muy similares a las que tenía en River bajo la conducción del “Muñeco”. “Xabi me pide que ayude mucho en lo defensivo, que presione tras pérdida y que, con la pelota, tenga libertad para jugar”, contó el futbolista oriundo de Azul.

Esa descripción lo llevó a reconocer un punto en común con su exentrenador: “En River, Gallardo me pedía exactamente lo mismo. En los equipos grandes, donde casi siempre tenemos la pelota, es muy importante presionar y mantener la posesión. Eso se parece mucho.”

La coincidencia entre ambos entrenadores no pasa solo por la idea de juego, sino por la exigencia constante, la intensidad y el compromiso en ambas fases. Tanto Alonso como Gallardo buscan futbolistas que interpreten el juego más allá del talento individual, y Mastantuono parece haber comprendido ese concepto desde muy joven.

La confianza de Xabi Alonso

Desde su llegada al club español, Mastantuono se adaptó con rapidez al sistema de Alonso, que valora su inteligencia táctica y su madurez pese a la corta edad. “Xabi me da libertad con la pelota, pero me marca mucho la presión tras pérdida. Me pide que ayude siempre al equipo”, explicó el argentino.

Esa combinación de disciplina y creatividad lo convirtió en una pieza útil dentro del plantel, con minutos crecientes en la liga y en competencias internacionales.

El respaldo de Lionel Scaloni

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, también se refirió al crecimiento del juvenil y destacó la forma en que el Real Madrid lo está potenciando. “Lo están llevando muy bien, le están dando muchos minutos y él los está sabiendo aprovechar”, afirmó el DT campeón del mundo.

Scaloni aseguró además que Mastantuono es “un chico joven al que hay que acompañar”, resaltando la importancia del entorno y la contención en esta etapa de su desarrollo.

Fanático de River e hincha de la Selección Argentina, Mastantuono vive un presente que combina formación, exigencia y sueños cumplidos. “Siempre soñé con jugar a la pelota, pero nunca imaginé todo esto”, reconoció el mediocampista.

Entre las enseñanzas de Gallardo y la guía actual de Alonso, el argentino sigue creciendo en uno de los clubes más exigentes del mundo, con la madurez de quien ya entiende que el talento, sin trabajo, no alcanza. Su comparación entre ambos técnicos lo resume todo: la grandeza se construye desde la exigencia y el compromiso.

Temas Club Atlético River PlateSelección Argentina de fútbolReal MadridMarcelo GallardoLiga de EspañaXabi AlonsoFranco Mastantuono
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU
1

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo
2

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La avenida del Centenario que nunca se terminó
3

La avenida del Centenario que nunca se terminó

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado
4

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú
5

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal
6

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Más Noticias
Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Denuncian a integrantes del clan Los Gardelitos de intentar influenciar a testigos que son claves

Denuncian a integrantes del clan Los Gardelitos de intentar influenciar a testigos que son claves

Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: ¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!

Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: "¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!"

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

¿Quién gana y quién pierde con el pacto Hamas-Israel?

¿Quién gana y quién pierde con el pacto Hamas-Israel?

Comentarios