Franco Mastantuono comparó a Xabi Alonso con Marcelo Gallardo: “Los dos me piden lo mismo”

Con apenas 18 años, Franco Mastantuono atraviesa un presente soñado. El mediocampista surgido en River, hoy jugador del Real Madrid, no solo se consolidó como una de las grandes promesas del fútbol argentino, sino que también se ganó la confianza de Xabi Alonso, actual entrenador del conjunto español. En una entrevista reciente, el joven futbolista sorprendió al comparar las exigencias tácticas del técnico español con las de Marcelo Gallardo, su formador en el club de Núñez.
“Xabi Alonso y Gallardo me piden lo mismo”
Mastantuono explicó que las demandas que recibe en el Real Madrid son muy similares a las que tenía en River bajo la conducción del “Muñeco”. “Xabi me pide que ayude mucho en lo defensivo, que presione tras pérdida y que, con la pelota, tenga libertad para jugar”, contó el futbolista oriundo de Azul.
Esa descripción lo llevó a reconocer un punto en común con su exentrenador: “En River, Gallardo me pedía exactamente lo mismo. En los equipos grandes, donde casi siempre tenemos la pelota, es muy importante presionar y mantener la posesión. Eso se parece mucho.”
La coincidencia entre ambos entrenadores no pasa solo por la idea de juego, sino por la exigencia constante, la intensidad y el compromiso en ambas fases. Tanto Alonso como Gallardo buscan futbolistas que interpreten el juego más allá del talento individual, y Mastantuono parece haber comprendido ese concepto desde muy joven.
La confianza de Xabi Alonso
Desde su llegada al club español, Mastantuono se adaptó con rapidez al sistema de Alonso, que valora su inteligencia táctica y su madurez pese a la corta edad. “Xabi me da libertad con la pelota, pero me marca mucho la presión tras pérdida. Me pide que ayude siempre al equipo”, explicó el argentino.
Esa combinación de disciplina y creatividad lo convirtió en una pieza útil dentro del plantel, con minutos crecientes en la liga y en competencias internacionales.
El respaldo de Lionel Scaloni
El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, también se refirió al crecimiento del juvenil y destacó la forma en que el Real Madrid lo está potenciando. “Lo están llevando muy bien, le están dando muchos minutos y él los está sabiendo aprovechar”, afirmó el DT campeón del mundo.
Scaloni aseguró además que Mastantuono es “un chico joven al que hay que acompañar”, resaltando la importancia del entorno y la contención en esta etapa de su desarrollo.
Fanático de River e hincha de la Selección Argentina, Mastantuono vive un presente que combina formación, exigencia y sueños cumplidos. “Siempre soñé con jugar a la pelota, pero nunca imaginé todo esto”, reconoció el mediocampista.
Entre las enseñanzas de Gallardo y la guía actual de Alonso, el argentino sigue creciendo en uno de los clubes más exigentes del mundo, con la madurez de quien ya entiende que el talento, sin trabajo, no alcanza. Su comparación entre ambos técnicos lo resume todo: la grandeza se construye desde la exigencia y el compromiso.