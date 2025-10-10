Franco Mastantuono comparó a Xabi Alonso con Marcelo Gallardo: “Los dos me piden lo mismo”

Con apenas 18 años, Franco Mastantuono atraviesa un presente soñado. El mediocampista surgido en River, hoy jugador del Real Madrid, no solo se consolidó como una de las grandes promesas del fútbol argentino, sino que también se ganó la confianza de Xabi Alonso, actual entrenador del conjunto español. En una entrevista reciente, el joven futbolista sorprendió al comparar las exigencias tácticas del técnico español con las de Marcelo Gallardo, su formador en el club de Núñez.