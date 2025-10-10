Secciones
Quién es Tori Penso, la árbitra que dirigirá el amistoso entre Argentina y Venezuela

La jueza estadounidense, de 38 años, fue designada por la FIFA para impartir justicia en el primer partido de la Scaloneta en la fecha FIFA. Es una de las árbitras más destacadas del mundo y pionera en el arbitraje de la MLS.

Hace 1 Hs

La FIFA confirmó que Tori Penso, árbitra estadounidense de 38 años, será la encargada de dirigir el amistoso internacional entre Argentina y Venezuela, que se jugará en suelo norteamericano. Será el primer compromiso de la Selección Nacional en la actual fecha FIFA y un nuevo desafío en la carrera de una jueza que ha roto barreras dentro del arbitraje mundial.

De Florida al mundo: una pionera en el arbitraje

Nacida en Florida, Tori Penso se ha consolidado como una de las principales figuras del arbitraje internacional gracias a una carrera marcada por la perseverancia y la superación en un ámbito históricamente dominado por hombres.

Su gran salto llegó en 2020, cuando hizo historia al convertirse en la primera mujer en 20 años en dirigir un partido de la Major League Soccer (MLS), la liga masculina más importante de Estados Unidos. Aquel debut significó mucho más que una designación: fue un gesto de apertura dentro de una competencia que hasta entonces no había contado con presencia femenina en ese rol.

Desde entonces, Penso se ganó el respeto de jugadores, entrenadores y colegas por su autoridad, equilibrio y capacidad de diálogo, convirtiéndose en un referente para las nuevas generaciones de árbitras.

Éxitos internacionales y reconocimiento mundial

El ascenso de Penso en el plano internacional fue tan rápido como contundente. En 2023, la árbitra fue seleccionada por la FIFA para dirigir encuentros de la Copa Mundial Femenina de Australia y Nueva Zelanda, donde tuvo actuaciones destacadas y fue elegida para impartir justicia en la final del torneo, un reconocimiento reservado para las mejores del mundo.

Meses después, en junio de 2025, volvió a hacer historia al ser la única mujer entre los 117 árbitros elegidos para el Mundial de Clubes de la FIFA, disputado también en Estados Unidos. Su participación reafirmó su condición de pionera y símbolo de cambio en el fútbol moderno.

Estilo de conducción y legado

Tori Penso es reconocida por su personalidad firme y su comunicación clara dentro del campo de juego. Mantiene una autoridad natural, sin perder la empatía ni la capacidad de diálogo con los protagonistas. Sus colegas destacan su riguroso nivel de preparación física y mental, aspectos que considera esenciales para dirigir al máximo nivel.

Además de su labor en cancha, participa en programas de formación y mentoría para jóvenes árbitras, impulsando la inclusión y la igualdad de oportunidades dentro del deporte.

