Con el Mundial en el horizonte, la Selección inicia su nueva travesía en Miami

Rotaciones

En esa línea, el técnico adelantó que habrá rotaciones. “La idea es no arriesgar a ningún jugador. Son partidos para ver y probar”, explicó Scaloni en conferencia de prensa, consciente de que el calendario cargado obliga a dosificar esfuerzos. La frase, sin embargo, abrió una incógnita que domina toda la previa: ¿jugará Lionel Messi? El capitán llega con una sobrecarga de partidos en el Inter Miami, donde disputó seis encuentros en los últimos 21 días. En las prácticas de esta semana se lo vio con cierto desgaste, y aunque su deseo de estar siempre es innegociable, el cuerpo técnico analiza preservarlo. No se descarta que arranque en el banco y que sume minutos solo si el desarrollo del partido lo permite.