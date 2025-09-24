Secciones
Psicología de la UNT celebra su primera Expo con espacios de integración y acompañamiento

El programa tendrá lugar el 29 de septiembre: habrá stands, asesoramiento y actividades abiertas para estudiantes, egresados y público en general.

UNIDAD DE LA UNT. La Expo Psicología para Todos abrirá las puertas de la Facultad a estudiantes, egresados y público en general./ ARCHIVO UNIDAD DE LA UNT. La Expo Psicología para Todos abrirá las puertas de la Facultad a estudiantes, egresados y público en general./ ARCHIVO
Hace 38 Min

La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) tendrá su primera Expo Psicología para Todos este lunes 29 de septiembre de 9 a 12.30. La iniciativa busca convertirse en un lugar de integración y acompañamiento, donde los estudiantes y egresados puedan conocer la gran variedad de servicios, programas y propuestas que ofrece la institución.

“Queremos generar un espacio que sea de encuentro, donde se puedan difundir los distintos programas, servicios y recursos institucionales para que todos los estudiantes tengan acceso a esta información durante su recorrido académico. Al mismo tiempo, buscamos poner en valor el trabajo colectivo que sostiene nuestra vida universitaria”, explicó Ana Cecilia Cáceres Requena, psicóloga y coordinadora del Sistema Institucional de Tutorías Académicas (SITA).

La Expo está dirigida principalmente a los estudiantes de Psicología, tanto ingresantes como avanzados, y a los egresados. Sin embargo, también estará abierta a aspirantes, familiares y toda persona interesada en conocer esta comunidad de la UNT.

Qué habrá en la Expo

En la jornada participarán desde áreas internas de la Facultad, como el Departamento de Egresos y de Alumnos; cátedras de primero a quinto año y las Prácticas Profesionales Supervisadas, hasta espacios claves como la biblioteca, el hospital escuela, el SITA y la Comisión de Asuntos Estudiantiles (CAE).

Además, se sumarán organismos de la UNT como la Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SAE), y también instituciones externas con las que la facultad mantiene vínculos, entre ellas el PUNA, Banco Galicia, CONFIE, Club LA GACETA, la Dirección de Diversidad y Género y la Subsecretaría de Ambientes de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

“Queremos que esta Expo se viva de un modo abierto, dinámico y enriquecedor para todos”, subrayó Cáceres Requena.

Un puente hacia oportunidades

El acontecimiento tendrá como actividad central la exposición de stands informativos. Allí, cada equipo podrá dialogar con los estudiantes y responder consultas. El contacto directo será la clave para acercar recursos, beneficios y acompañamiento.

“Se promueve una interacción entre estudiantes, docentes, no docentes y graduados. Buscamos que todos descubran nuevas oportunidades de formación, asesoramiento y acompañamiento, y que puedan sentirse más integrados, motivados y reconocidos dentro de la facultad”, señaló la coordinadora.

Los stands más esperados

Entre las propuestas más atractivas para quienes recién comienzan la carrera se destacan los espacios de tutorías, que ofrecen herramientas para facilitar la adaptación a la vida universitaria. También estarán presentes los programas de becas, de obra social y del beneficios estudiantiles, junto con servicios de extensión y articulación con la sociedad.

“Es importante que los ingresantes sepan que no están solos, que hay una comunidad que los acompaña y una amplia oferta de recursos que pueden aprovechar. Además, podrán conocer programas en los que, a medida que avancen, también podrán participar y aportar con su práctica profesional”, destacó Cáceres Requena.

Una primera edición con mucha expectativa

Esta será la primera Expo Psicología que se realiza en la Facultad y hay mucho entusiasmo en el ambiente. “Estamos muy orgullosos y felices de poder llevar adelante esta jornada. Queremos mostrar que estudiar Psicología no es solamente sentarse en un aula, sino que detrás hay un gran grupo humano y una propuesta amplia. Pese a ser una carrera masiva, nos ocupamos del bienestar, la adaptación y la integración de cada uno de nuestros estudiantes”, expresó Cáceres Requena.

Con esa premisa, la Expo Psicología para Todos buscará dejar en claro que la vida universitaria no se limita al aprendizaje académico, sino que también implica la construcción de un sentido de pertenencia.

Una facultad abierta y comprometida

La jornada está organizada por el Sistema Institucional de Tutorías Académicas (SITA) y la Comisión de Asuntos Estudiantiles (CAE), dos espacios que simbolizan el compromiso de la Facultad con el bienestar de su comunidad. La coordinadora del SITA dijo: “el mensaje es que hay una Facultad que está viva, abierta, inclusiva y comprometida con sus estudiantes en todo su recorrido académico y personal”.

