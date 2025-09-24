Psicología de la UNT celebra su primera Expo con espacios de integración y acompañamiento

Una primera edición con mucha expectativa

Esta será la primera Expo Psicología que se realiza en la Facultad y hay mucho entusiasmo en el ambiente. “Estamos muy orgullosos y felices de poder llevar adelante esta jornada. Queremos mostrar que estudiar Psicología no es solamente sentarse en un aula, sino que detrás hay un gran grupo humano y una propuesta amplia. Pese a ser una carrera masiva, nos ocupamos del bienestar, la adaptación y la integración de cada uno de nuestros estudiantes”, expresó Cáceres Requena.