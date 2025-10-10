Dos detenidos por el violento asalto a “Casa Croix”

El asalto ocurrió el 6 de octubre pasado, alrededor de la 1 de la madrugada. Mientras los empleados cerraban el local ubicado en avenida Aconquija al 3.400, los acusados llegaron a una entrada lateral por calle Los Pinos a bordo de una motocicleta Honda CG Titán y una camioneta Peugeot. Ingresaron con los rostros cubiertos y armados, amenazaron a los trabajadores, los obligaron a tirarse al suelo y los ataron con alambres.