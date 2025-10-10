Dos detenidos por el violento asalto a “Casa Croix”

El Ministerio Fiscal logró que dos hombres de 28 y 47 años permanezcan privados de la libertad mientras avanza la investigación por el violento asalto a “Casa Croix”, local gastronómico ubicado en la zona de El Corte, Yerba Buena.
Ambos fueron acusados de ingresar armados al establecimiento, reducir al personal y apoderarse de una importante suma de dinero, bebidas y pertenencias de los trabajadores.
La causa está en manos de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, dirigida por Susana Cordisco. En la audiencia multipropósito, la auxiliar de fiscal Florencia Cocimano formalizó la investigación y solicitó medidas de coerción de máxima intensidad.
La Fiscalía formuló cargos contra los sospechosos por el delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y con uso de arma de fuego, en calidad de coautores. Además, pidió que se les imponga prisión preventiva por tres meses.
El juez interviniente aceptó todos los planteos del Ministerio Público y ordenó el traslado inmediato de los imputados a un establecimiento penitenciario.
“Es numerosa la evidencia que indica a estas personas como autores del hecho, que no se van a someter al proceso y que van a obstaculizar la investigación. Estamos hablando de un robo agravado cometido con armas de fuego, con una escala penal severa. Hubo una clara distribución de tareas, poniendo en evidencia una planificación previa”, señaló Cocimano durante la audiencia.
Los hechos
El asalto ocurrió el 6 de octubre pasado, alrededor de la 1 de la madrugada. Mientras los empleados cerraban el local ubicado en avenida Aconquija al 3.400, los acusados llegaron a una entrada lateral por calle Los Pinos a bordo de una motocicleta Honda CG Titán y una camioneta Peugeot. Ingresaron con los rostros cubiertos y armados, amenazaron a los trabajadores, los obligaron a tirarse al suelo y los ataron con alambres.
Acto seguido, mediante amenazas y violencia, exigieron la entrega de la recaudación, que rondaba los $3.000.000, además de bebidas, teléfonos celulares y otros objetos personales. Finalmente, escaparon llevándose el automóvil de una de las víctimas.