Secciones
Seguridad

Dos detenidos por el violento asalto a “Casa Croix”

La Justicia hizo lugar al pedido de la Fiscalía, que los imputó por robo agravado cometido en banda y con armas de fuego. El botín superó los $3 millones.

CASA CROIX, EN YERBA BUENA CASA CROIX, EN YERBA BUENA
Hace 1 Hs

El Ministerio Fiscal logró que dos hombres de 28 y 47 años permanezcan privados de la libertad mientras avanza la investigación por el violento asalto a “Casa Croix”, local gastronómico ubicado en la zona de El Corte, Yerba Buena. 

Ambos fueron acusados de ingresar armados al establecimiento, reducir al personal y apoderarse de una importante suma de dinero, bebidas y pertenencias de los trabajadores.

La causa está en manos de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, dirigida por Susana Cordisco. En la audiencia multipropósito, la auxiliar de fiscal Florencia Cocimano formalizó la investigación y solicitó medidas de coerción de máxima intensidad. 

La Fiscalía formuló cargos contra los sospechosos por el delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y con uso de arma de fuego, en calidad de coautores. Además, pidió que se les imponga prisión preventiva por tres meses.

El juez interviniente aceptó todos los planteos del Ministerio Público y ordenó el traslado inmediato de los imputados a un establecimiento penitenciario.

“Es numerosa la evidencia que indica a estas personas como autores del hecho, que no se van a someter al proceso y que van a obstaculizar la investigación. Estamos hablando de un robo agravado cometido con armas de fuego, con una escala penal severa. Hubo una clara distribución de tareas, poniendo en evidencia una planificación previa”, señaló Cocimano durante la audiencia.

Los hechos

El asalto ocurrió el 6 de octubre pasado, alrededor de la 1 de la madrugada. Mientras los empleados cerraban el local ubicado en avenida Aconquija al 3.400, los acusados llegaron a una entrada lateral por calle Los Pinos a bordo de una motocicleta Honda CG Titán y una camioneta Peugeot. Ingresaron con los rostros cubiertos y armados, amenazaron a los trabajadores, los obligaron a tirarse al suelo y los ataron con alambres.

Acto seguido, mediante amenazas y violencia, exigieron la entrega de la recaudación, que rondaba los $3.000.000, además de bebidas, teléfonos celulares y otros objetos personales. Finalmente, escaparon llevándose el automóvil de una de las víctimas.

Temas Yerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU
1

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo
2

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La avenida del Centenario que nunca se terminó
3

La avenida del Centenario que nunca se terminó

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado
4

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal
5

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú
6

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

Más Noticias
Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Denuncian a integrantes del clan Los Gardelitos de intentar influenciar a testigos que son claves

Denuncian a integrantes del clan Los Gardelitos de intentar influenciar a testigos que son claves

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

Los narcos buscan gente vulnerable para traficar cocaína

Los narcos buscan gente vulnerable para traficar cocaína

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

¿Quién gana y quién pierde con el pacto Hamas-Israel?

¿Quién gana y quién pierde con el pacto Hamas-Israel?

Comentarios