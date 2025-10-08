Investigan un asalto armado en Casa Croix: se llevaron dinero, un auto y hasta volvieron por cervezas

Agustín Delacroix, propietario del establecimiento, relató a LA GACETA cómo se vivieron los momentos de tensión. “Todavía estamos shockeados por semejante situación, sobre todo por lo que les tocó pasar a los chicos que trabajan con nosotros. Fue en la noche del domingo, madrugada del lunes, cuando un grupo de personas armadas ingresó en el momento en que ya se retiraban y sustrajeron algo de recaudación y el auto de uno de los chicos, con el cual escaparon”.