Investigan un asalto armado en Casa Croix: se llevaron dinero, un auto y hasta volvieron por cervezas

Un violento hecho delictivo conmocionó a Yerba Buena durante la madrugada del lunes. Un grupo de al menos tres personas armadas irrumpió en Casa Croix, un reconocido local gastronómico ubicado al pie del cerro, y asaltó al personal que se encontraba cerrando el lugar tras una jornada de trabajo. Los ladrones se llevaron dinero, un vehículo y, en un insólito giro, regresaron minutos después para robar cervezas.
Agustín Delacroix, propietario del establecimiento, relató a LA GACETA cómo se vivieron los momentos de tensión. “Todavía estamos shockeados por semejante situación, sobre todo por lo que les tocó pasar a los chicos que trabajan con nosotros. Fue en la noche del domingo, madrugada del lunes, cuando un grupo de personas armadas ingresó en el momento en que ya se retiraban y sustrajeron algo de recaudación y el auto de uno de los chicos, con el cual escaparon”.
El robo ocurrió cuando el local ya estaba completamente cerrado y el personal de seguridad se había retirado. “Sin duda había un estudio previo de nuestros movimientos. Entraron a punta de pistola, redujeron a nuestro personal, que ya era muy reducido a esa hora. Esperaron el momento en que el lugar estaba vacío para ingresar”, explicó Delacroix.
Según el propietario, los delincuentes eran al menos tres, aunque no descartan que hubiera más involucrados. Además de llevarse dinero, se apoderaron de las llaves del auto de uno de los empleados.
“Los palparon, le sacaron la llave del auto a nuestro cajero y se fueron. Pero, de manera tragicómica, minutos después regresaron y se llevaron un par de cervezas de la heladera. Increíblemente, volvieron al lugar”, contó.
El hecho está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, que ya cuenta con pistas firmes. “No puedo dar detalles, pero hay muchas pistas fuertes. Están trabajando distintos grupos de fuerzas de seguridad y estiman que puede haber allanamientos en las próximas horas”, adelantó Delacroix.
Es la primera vez que Casa Croix sufre un hecho de estas características. “Nunca antes habíamos pasado por algo así. Lo material pasa a un segundo plano; nuestro pedido hoy es que aparezca el auto de Pablo y que se dé con estos malvivientes para evitar que otras personas sean víctimas de este tipo de atracos”, cerró.